विजय-रश्मिका की 8 साल पुरानी रोमांटिक फिल्म, बनी थी कपल की पहली 100 करोड़ी, कहानी ने जीता दिल, IMDb ने भी दी टॉप रेटिंग
यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी और इसने अपने बजट से 25 गुना से ज्यादा कमाई की थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रियल लाइफ कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी मैरिज लाइफ को काफी लेकर चर्चा में है. दोनों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और इनके फैंस इनकी फिल्मों पर खूब प्यार भी लुटाते हैं. इस पूरे विवाद के बीच बात करेंगे विजय-रश्मिका की उस 8 साल पुरानी फिल्म की, जिसमें इनकी लव-केमिस्ट्री ने इनके फैंस का दिल जीता था. यह फिल्म इस कपल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी. यहां तक कि IMDb ने भी इस फिल्म को टॉप रेटिंग से नवाजा था. इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल जरूर थी, लेकिन विजय और रश्मिका के बीच देखे गए लव-केमिस्ट्री वाले सीन उनके फैंस की लाइफ से बहुत रिलेट कर रहे थे.
बस से शुरू हुआ शॉकिंग सफर
साल 2018 में रिलीज हुई यह एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जो यूट्यूब पर हिंदी में भी देख सकते हैं. इस फिल्म में लीड स्टारकास्ट विजय और रश्मिका ही थे. फिल्म का निर्देशन परशुराम ने किया था. यह फिल्म 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी. फिल्म में विजय के किरदार का नाम विजय गोविंद था. विजय गोविंद एक कॉलेज लेक्चर होता है. एक बस जर्नी के दौरान उसे गीता (रश्मिका) मिलती है. इत्तेफाक से दोनों को साथ वाली सीट मिलती है. गीता की खूबसूरती देखने के बाद गोविंद अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है. गीता के सोने के बाद वह उसके क्लोज जाकर सेल्फी ले रहा होता है, तभी बस में अचानक ब्रेक लगता है और गोविंद के होठ गलती से गीता के गालों को छू लेते हैं. गीता, गोविंद की इस हरकत पर आगबबूला हो जाती है.
किस मुसीबत में फंसा गोविंद?
जैसे-तैसे दोनों का सफर पूरा होता है और गीता घर पहुंचने के बाद अपने भाई से विजय की शिकायत करती है. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गीता का भाई वही लड़का है, जिसकी सगाई विजय की बहन से हो चुकी है. और अब घर में शादी का माहौल है, जिसकी तेजी से तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में विजय और गीता बार-बार एक-दूजे के सामने आते रहते हैं और यही सीन फिल्म देखने में दिलचस्पी बढ़ाते हैं. विजय बार-बार गीता को समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा-वैसा लड़का नहीं है. इधर, घरवालों को इस बारे में कुछ नहीं पता होता. वो इन दोनों को बार-बार साथ में शादी का सामान लाने के लिए भेज देते हैं. इस दौरान रश्मिका पूरे रास्ते विजय की शक्ल तक नहीं देखती.
प्यार में कैसे बदली कहानी?
विजय गोविंद खुद को सही साबित करने के लिए सारे रास्ते और गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करता रहता है. फिर धीरे-धीरे गीता को भी एहसास होने लगा कि गोविंद गलत नहीं है. इसके बाद दोनों का मिलना-जुलना और बातचीत शुरू होती है और इसी दौरान दोनों को एक-दूजे से प्यार हो जाता है, लेकिन विजय को गीता से एक नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन प्रपोज करने से पहले वह खुद को सही साबित करने में लगा था.
फिल्म का बॉक्स ऑफिस सक्सेस रेट
रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म महज 5 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी थी. इसने वर्ल्डवाइड 132 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म ने अपने बजट से 25 गुना से ज्यादा कमाई की थी. यह विजय-रश्मिका की पहली 100 करोड़ी फिल्म थी. इसका यूएसए ग्रॉस कलेक्शन 2.1 मिलियन डॉलर से 2.5 मिलियन डॉलर था. इस फिल्म के तकरीबन सभी गाने और उनमें विजय-रश्मिका की लविंग केमिस्ट्री ने युवाओं में प्यार की एक अलग अलख जगाई थी. चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म का नाम गीता गोविंदम है. यह एक ओरिजिनल फिल्म है, यह किसी भी फिल्म का रीमेक नहीं है.
किसी भी सेलिब्रिटी के बने बनाए रिश्ते को अगर तबाह करना है तो वो Coffee With Karan Show में जा सकते है। ये शो बिना कोर्ट जाये कितनो का डिवोर्स करा देगा। इस शो के दौरान Vijay से पूछा जाता है कि आपने Rashmika को प्रपोज किया था ?? तो इसपर विजय का आंसर था नहीं ये मेरा स्टाइल नहीं है। और ये जरूरी क्यू हो जब दो लोग आपस मे प्यार मे होते है, तो उनमें से कोई भी प्रपोज करे क्या ही फरक पड़ता है, और हमेशा लड़का ही क्यूं करे ? शादी की बात आती है तब विजय कहते है कि रश्मिका ने मुझसे शादी के लिए 100 बार पूछा होगा। इसपर रश्मिका कहती है, मैं पूरे एक साल तक विजय से शादी के लिए रोज पूछा करती थी।— Shivansh🔱 (@cuteshivi77) October 25, 2026
विजय-रश्मिका कंट्रोवर्सी
बता दें, मौजूदा साल में कपल ने पूरी रीति-रिवाज से शादी रचाई थी. विजय-रश्मिका की शादी की तस्वीरों को फैंस ने खूब प्यार दिया था. कपल ने साथ में फिल्में की और इस दौरान दोनों को एक-दूजे से प्यार हो गया. तकरीबन 8 साल की लंबी रिलेशनशिप के बाद कपल ने शादी करने का फैसला लिया था. 26 फरवरी 2026 को कपल ने राजस्थान के उदयपुर में शाही शादी रचाई थी. शादी के बाद कपल को फिल्म रणबाली में साथ में देखा गया था. फिलहाल रणबाली सिनेमाघरों में चल रही है और बाहर कपल की रियल लाइफ डिस्कस हो रही है. दरअसल, हाल ही में कपल को मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण सीजन 8 में देखा गया था. जहां रश्मिका ने शादी से पहले की कुछ बातें बताईं और विजय सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गये. रश्मिका-विजय को लेकर क्या विवाद है नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जानें....