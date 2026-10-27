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विजय-रश्मिका की 8 साल पुरानी रोमांटिक फिल्म, बनी थी कपल की पहली 100 करोड़ी, कहानी ने जीता दिल, IMDb ने भी दी टॉप रेटिंग

विजय-रश्मिका ( ANI )

हैदराबाद: साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रियल लाइफ कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी मैरिज लाइफ को काफी लेकर चर्चा में है. दोनों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और इनके फैंस इनकी फिल्मों पर खूब प्यार भी लुटाते हैं. इस पूरे विवाद के बीच बात करेंगे विजय-रश्मिका की उस 8 साल पुरानी फिल्म की, जिसमें इनकी लव-केमिस्ट्री ने इनके फैंस का दिल जीता था. यह फिल्म इस कपल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी. यहां तक कि IMDb ने भी इस फिल्म को टॉप रेटिंग से नवाजा था. इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल जरूर थी, लेकिन विजय और रश्मिका के बीच देखे गए लव-केमिस्ट्री वाले सीन उनके फैंस की लाइफ से बहुत रिलेट कर रहे थे.

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