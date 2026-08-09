ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद के बोनालु उत्सव में शामिल हुए विजय देवरकोंडा, लाल दरवाजा महानकाली मंदिर में टेका माथा

विजय देवरकोंडा आज हैदराबाद के बोनालु उत्सव में शामिल हुए. उन्होंने लाल दरवाजा महानकाली मंदिर में माथा टेका.

Vijay Deverakonda
विजय देवरकोंडा (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टॉलीवुड एक्टर विजय देवरकोंडा, उनके भाई आनंद देवरकोंडा और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा आज, 9 अगस्त को हैदराबाद के बोनालु उत्सव में शामिल हुए. उन्होंने लाल दरवाजा स्थित प्राचीन श्री सिंहावाहिनी महाकाली मंदिर के दर्शन किए. वहां, उन्होंने देवी महाकाली का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना की और विशेष पूजा-अर्चना की. इस शुभ अवसर पर उन्होंने देवी का आशीर्वाद भी लिया.

विजय देवरकोंडा, उनके भाई आनंद देवरकोंडा और डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने मंदिर में विशेष पूजा की, नारियल चढ़ाए और इस शुभ अवसर पर देवी महाकाली का आशीर्वाद लिया. एनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विजय देवरकोंडा की एक झलक पाने के लिए मंदिर के बाहर फैंस और स्थानीय भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. विजय देवरकोंडा ने अपनी यात्रा के बारे में बात की.

बोनालू फेस्टिवल में बोलते हुए विजय ने कहा, 'सभी को बोनालू की बधाई. यह पहली बार है जब मैं देवी की पूजा करने आया हूं. मैं डायरेक्टर संदीप के साथ आया हूं. उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम भद्रकाली है. मैंने देवी का आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि आप सभी की इच्छाएं पूरी हों. मैंने अपनी इच्छाओं के लिए भी प्रार्थना की. मेरे दर्शन अच्छे रहे.' यात्रा की तस्वीरों और वीडियो में विजय लोगों से बातचीत करते, नारियल फोड़ते और संदीप रेड्डी वांगा के साथ त्योहार की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए.

हैदराबाद के पुराने शहर में ऐतिहासिक दो दिवसीय बोनालू उत्सव 9 और 10 अगस्त, 2026 को मनाया जा रहा है. ये जश्न मंदिरों के आस-पास मनाए जाते हैं, जिनमें लाल दरवाजा का श्री सिंहावाहिनी महाकाली मंदिर भी शामिल है. सुल्तान शाही और हरि बावली के मंदिर भी इन उत्सवों का हिस्सा हैं.

विजय देवरकोंडा की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो वह अपनी अगली फिल्म 'रणबाली' की तैयारी कर रहे हैं. यह रश्मिका मंदाना से शादी के बाद उनका पहला प्रोजेक्ट है. इस पीरियड एक्शन ड्रामा में रश्मिका फीमेल लीड रोल में हैं और विजय की पत्नी का किरदार निभा रही हैं, जो एक फ्रीडम फ़ाइटर के तौर पर दिखाई गई हैं.

विजय की झोली में 'राउडी जनार्दन' और 'हाय नन्ना' फेम डायरेक्टर शौर्युव के साथ एक प्रोजेक्ट जैसी फिल्में भी हैं. वहीं, संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ उनकी आने वाली कॉप एक्शन ड्रामा फिल्म 'स्पिरिट' पर काम कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

शादी के बाद विजय देवरकोंडा का पहला बर्थडे, मां और पत्नी रश्मिका संग घर से निकले बाहर, फैंस के साथ मनाया जश्न

TAGGED:

VIJAY DEVERAKONDA
BONALU FESTIVAL
BONALU 2026
विजय देवरकोंडा
VIJAY DEVERAKONDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.