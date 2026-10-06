अक्टूबर में किस दिन आएगा विजय देवरकोंडा की 'रणबाली' का ट्रेलर, मेकर्स ने रिलीज डेट से उठाया पर्दा
विजय देवरकोंडा स्टारर अपकमिंग फिल्म रणबाली का ट्रेलर फिल्म रिलीज से कितने दिन पहले रिलीज होगा जानें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 11:33 AM IST
हैदराबाद: साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म रणबाली का इंतजार इस जोड़ी के फैंस को बेसब्री से है. फिल्म इसी महीने रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फैंस को रणबाली के ट्रेलर का इतंजार है. रणबाली के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा हो चुका है. अब फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं आखिर कब रिलीज होगा रणबाली का ट्रेलर?
कब रिलीज होगा रणबाली का ट्रेलर?
शादी के बाद विजय और रश्मिका पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. यह एक ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें विजय रणबाली के किरदार में नजर आएंगे और रश्मिका उनकी पत्नी का किरदार करेंगी. फिल्म रणबाली आगामी 16 अक्टूबर को रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले आने वाली 8 अक्टूबर को दुनिया के सामने रणबाली का ट्रेलर होगा. जी हां, रणबाली का ट्रेलर आगामी 8 अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है. मेकर्स ने फिल्म से विजय का एक शानदार पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी है.
बता दें, रणबाली का निर्देशन राहुल सांकृत्यान ने किया है. टी-सीरीज की पेशकश और नवीन येरनेनी और वाई. रवि शंकर द्वारा मैत्री मूवी मेकर्स बैनर तले विशाल बजट में बनी यह फिल्म विजयदशमी के अवसर पर वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
इससे पहले, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के प्रमोशनल इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं. यहां यह स्टार कपल अपनी लाइफ पर खुलकर बोल रहे हैं और उम्मीद है कि ट्रेलर 'रणाबली' को लेकर लोगों के उत्साह और उत्सुकता को और भी बढ़ा देगा.
फिल्म की कहानी के बारे में बता दें कि 19वीं सदी की पृष्ठभूमि पर आधारित, रणाबाली 1854 से 1878 के बीच ब्रिटिश शासनकाल में घटी वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है. अपनी अनूठी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भव्यता के कारण, इस फिल्म ने देश भर के फिल्म प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है.