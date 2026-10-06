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अक्टूबर में किस दिन आएगा विजय देवरकोंडा की 'रणबाली' का ट्रेलर, मेकर्स ने रिलीज डेट से उठाया पर्दा

'रणबाली' ट्रेलर रिलीज डेट आउट ( POSTER )

हैदराबाद: साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म रणबाली का इंतजार इस जोड़ी के फैंस को बेसब्री से है. फिल्म इसी महीने रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फैंस को रणबाली के ट्रेलर का इतंजार है. रणबाली के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा हो चुका है. अब फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं आखिर कब रिलीज होगा रणबाली का ट्रेलर?