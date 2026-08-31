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विजय देवरकोंडा का खुलासा, 'अर्जुन रेड्डी' बनाने के लिए बेची थी जमीन, बोले- संदीप रेड्डी वांगा दोस्त से बढ़कर हैं

एक इवेंट में विजय देवरकोंडा ने संदीप रेड्डी वांगा संग अपने रिश्ते और 'अर्जुन रेड्डी' बनाते समय साथ बिताए सफर के बारे में बात की.

vijay deverakonda
विजय देवरकोंडा (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सुपरहिट तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' विजय देवरकोंडा के करियर की सबसे खास और अहम फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने उनके करियर का रुख ही बदल दिया और देखते ही देखते एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई. फिल्म की सफलता से ज्यादा, इसने विजय और संदीप रेड्डी वांगा को एक साथ लाया और दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना, जो सिनेमा की दुनिया से कहीं आगे तक चला गया. सालों बाद भी इस फिल्म से जुड़ी यादें विजय के लिए बेहद खास हैं.

हाल ही में एक इवेंट में विजय देवरकोंडा ने संदीप रेड्डी वांगा के साथ अपने रिश्ते और 'अर्जुन रेड्डी' बनाते समय साथ बिताए सफर के बारे में बात की. फिल्म बनाने के दौरान किन हालातों से दोनों गुजरे और एक-दूसरे पर कितना भरोसा था, इसे याद करते हुए विजय ने बताया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक एक्टर और डायरेक्टर के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा हो गया.

विजय ने कहा, 'मैं संदीप के लिए अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर सकता. हमारा रिश्ता सिर्फ डायरेक्टर और हीरो, भाई या दोस्तों जैसा नहीं है. यह इन सभी रिश्तों से कहीं आगे है. अर्जुन रेड्डी के दौरान हम दोनों ने एक ऐसी कोशिश की थी, जो किसी जंग जैसी लगती थी. अगर फिल्म नहीं चलती तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि क्या होता. हमारे पास न पैसे थे, न नाम और न ही कोई प्रभाव. पेली चूपुलु तक रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पास कोई ऑडियंस या फैंस भी नहीं थे, जो हमारा साथ देते. हमने बस एक हिम्मत भरा कदम उठाया था. अगर अर्जुन रेड्डी नहीं बनती, तो मैं सिर्फ उसकी सफलता से ही नहीं, बल्कि संदीप के साथ बिताए इतने सारे खूबसूरत पलों और अनुभवों से भी दूर रह जाता. हमने कई मौकों पर जिंदगी को लेकर बातें की हैं.

एक्टर ने आगे बताया, 'जब हमारे पास पैसे नहीं थे, तब संदीप के भाई प्रणय और उनके पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी और अपनी फैमिली की कमाई एक फिल्म में लगा दी, क्योंकि उन्हें मुझ पर और संदीप पर भरोसा था. मैं संदीप के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं और संदीप भी मेरे लिए ऐसा ही करेगा. आज भी जब भद्रकाली का लोगो आता है, तो हमें अर्जुन रेड्डी का साउंड सुनाई देता है. जब भी संदीप और प्रणय कोई फिल्म बनाते हैं, मुझे भरोसा रहता है कि वह जरूर सफल होगी'.

विजय की ये बातें बताती हैं कि 'अर्जुन रेड्डी' सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं थी, बल्कि यह भरोसे, विश्वास और साथ में बिताए अनुभवों से बने एक खास रिश्ते की शुरुआत थी. भद्रकाली फिल्म्स के लोगो के साथ आज भी 'अर्जुन रेड्डी' का आइकॉनिक साउंड सुनाई देना उस सफर की शुरुआत और सालों से मजबूत बने इस रिश्ते की याद दिलाता है.

विजय देवरकोंडा के अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो वह अब 'राणाबाली', ‘राउडी जनार्दना’ और VDxShouryuv जैसी फिल्मों में नजर आएंगे, जिससे उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की लाइन-अप और भी शानदार हो गई है.

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विजय देवरकोंडा और संदीप रेड्डी
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