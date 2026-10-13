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8 साल से एक हिट को तरस रहे विजय देवरकोंडा, क्या 'रणबाली' से बचेगा स्टारडम?, रजनीकांत की 'जेलर 2' से है टक्कर

विजय देवरकोंडा ( Film Poster )

हैदराबाद: विजय देवरकोंडा अपनी अगली ऐतिहासिक पीरियड ड्रामा फिल्म 'रणबाली' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म आगामी 16 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. विजय इस फिल्म में अपनी स्टार वाइफ रश्मिका मंदाना के साथ लीड रोल में हैं. शादी के बाद इस रियल लाइफ कपल की यह साथ में पहली फिल्म है. नविवाहित जोड़े को उम्मीद है कि गीता गोविंदम की तरह इनकी यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस सफल साबित हो. रश्मिका के लिए ना सही, लेकिन विजय को अपने स्टारडम को संभाले रखने के लिए इस फिल्म का हिट होना जरूरी है. विजय बीते आठ साल से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रहे हैं. साल 2018 के बाद से विजय के खाते में एक भी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं आई है. ऐसे में रणबाली से विजय को अपना कमबैक करना होगा, क्योंकि उनके फिल्मी करियर के लिए यह बहुत जरूरी है.

इन स्टार्स का हुआ कमबैक, विजय का कब होगा?

2026 में कमबैक करने वाले अभिनेताओं में सूर्या, रवि तेजा और इमरान हाशमी जैसे नाम शामिल हैं. वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की सफलता ने उनके करियर को फिर से रफ्तार देने का एक और उदाहरण पेश किया है. बीते तीन-चार सालों में इंडियन सिनेमा के कई और एक्टर्स ने भी कमबैक किया है. इसमें (पठान से शाहरुख, गदर 2 से सनी देओल, एनिमल से बॉबी देओल और जेलर से रजनीकांत) का नाम शामिल है. विजय के कमबैक में कहां है दिक्कत? वहीं, विजय को लेकर एक सवाल उठ रहा है. क्या उनकी पब्लिक इमेज इतनी बोझ बन गई है कि दर्शकों का एक वर्ग उनकी फिल्मों को निष्पक्ष रूप से देखने से कतरा रहा है? क्योंकि रणाबली की कास्टिंग पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं. हालांकि ऑनलाइन आलोचना में एक बड़ा वर्ग नहीं है, लेकिन एक्टर के कमबैक के लिए यह एक दुविधा जरूर बन सकता है. अर्श से फर्श तक का सफर थारुन भास्कर की फिल्म 'पेल्ली चूपुलु ' (2016) ने उन्हें एक होनहार एक्टर के रूप में स्थापित किया. हालांकि, 'अर्जुन रेड्डी' (2017) ने उन्हें स्टार बना दिया.इस अर्जुन रेड्डी की कहानी और किरदार ने दर्शकों को अंदर से हिलाकर रख दिया था. इस फिल्म की बदौलत ही विजय को इंडियन सिनेमा में पहचान मिली. इसके बाद विजय ने पत्नी रश्मिका मंदाना संग गीता गोविंदम (2018) की जो उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर है. उसी साल रिलीज हुई टैक्सीवाला ने भी विजय की सफलता में एक और कदम आगे बढ़ाया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई थीं. फिर भी दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. उनकी सफलता से पता चलता है कि विजय ने सिर्फ स्टारडम के पुराने तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी दमदार मौजूदगी और फिल्मों के चयन से भी दर्शकों को अपना फैन बनाया है. टैक्सीवाला के बाद विजय की करियर की गाड़ी में ऐसा ब्रेक लगा, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है. क्या आत्मविश्वास बनी समस्या?