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विजय देवरकोंडा ने किया नई फिल्म का ऐलान, 'हाय नन्ना' के शौर्ययुव करेंगे डायरेक्ट, देखें दमदार पोस्टर

विजय देवरकोंडा ( POSTER )

हैदराबाद: एक्टर विजय देवरकोंडा और डायरेक्टर शौर्ययुव एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं जो बड़े स्केल, ऊंचे इरादों और ग्लोबल सिनेमा की तरफ एक साहसी कदम का इशारा देता है. इसमें विजय वैसे नहीं दिखेंगे जैसा आपने उन्हें आज तक देखा है, बल्कि वैसे नजर आएंगे जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. अनाउंसमेंट पोस्टर में विजय देवरकोंडा को लोहे की जंजीरों से बंधे चार कुत्तों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि उनके पीछे 6-7 आदमी चल रहे हैं. यह 'ड्रीम कलेक्टिव' है, जो दुनिया भर के बेहतरीन क्रिएटिव और टेक्निकल टैलेंट की एक पावरफुल टीम है. इनमें से हर एक को बहुत सोच-समझकर चुना गया है, हर कोई अहम है और हर कोई अपने आप में मजबूत है। यह पोस्टर सिर्फ एक फिल्म का ऐलान नहीं है, बल्कि यह उस चीज को बनाने के बारे में है जो तभी मुमकिन है जब ये सब एक साथ आएं. टीम ने 'दैट्स ए रोर' नाम से एक थीम सॉन्ग भी जारी किया है. यह गाना इस बारे में है कि जिंदगी आपके सामने कैसी भी मुश्किलें क्यों न खड़ी कर दे, आपको हार नहीं माननी है. यह दिखाता है कि कैसे एक इंसान दर्द, संघर्ष और नाकामियों का सामना करने के बावजूद फिर से खड़े होने और आगे बढ़ने का फैसला करता है. यह कहता है कि ताकतवर होने के लिए आपको नाम या शोहरत की जरूरत नहीं है, असली ताकत कभी हार न मानने में है। जब आप मुश्किल वक्त में भी एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, तो वही आपकी असली 'दहाड़' है. यह प्रोजेक्ट एक पैरेलल माइथोलॉजिकल यूनिवर्स में सेट है. एक ऐसी दुनिया जो प्राचीन तो लगती है पर पूरी तरह काल्पनिक है. यह जानी-पहचानी होते हुए भी एकदम नई और ओरिजिनल है. यह पौराणिक कथाओं की आत्मा से जुड़ी है, लेकिन उनकी सीमाओं में बंधने से इनकार करती है. यह एक ऐसा धमाका है जो उम्मीदों को आसमान पर ले जाता है. टीम में बड़े ग्लोबल नामों के जुड़ने से विजय देवरकोंडा और शौर्ययुव दुनिया भर में छा जाने के लिए तैयार हैं और इस प्रोजेक्ट की हर एक चीज एकदम किलर लग रही है.