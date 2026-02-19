ETV Bharat / entertainment

विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की वायरल शादी के बीच टीम ने की अपील, बताई क्या-क्या होगी प्राइवेसी

पिछले कुछ दिनों से, इस जोड़े की शादी के बारे में जानकारी ऑनलाइन वायरल हो रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. वेडिंग कार्ड सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया. कार्ड में लिखा था कि यह जोड़ा 26 फरवरी को एक निजी समारोह में शादी करेगा, जिसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित ताज कृष्णा होटल में एक भव्य रिसेप्शन होगा. कुछ यूजर्स ने निमंत्रण कार्ड पर छपे फोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिए.

हैदराबाद: साउथ फिल्मों के अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर सुर्खियों में हैं. जहां सोशल मीडिया पर 26 फरवरी को उनकी शादी की अफवाहें चल रही हैं. वहीं अब कपल की टीम द्वारा प्राइवेसी बनाए रखने की अपील से चर्चा में हैं.

इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विजय और रश्मिका की मैनेजमेंट टीम ने एक बयान जारी कर प्रशंसकों और मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया. टीम ने कहा, 'शादी से जुड़ी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करना उचित नहीं है. इससे मेहमानों को असुविधा हो सकती है. शादी पूरी तरह से निजी मामला है. कृपया उनकी निजता का सम्मान करें'.

टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मेहमानों को पहले ही निमंत्रण मिल चुके थे. हालांकि, कार्ड और व्यक्तिगत संपर्क विवरण लीक होने से सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. चूंकि इस कार्यक्रम में फिल्म और राजनीतिक जगत की जानी-मानी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए तैयारियां सावधानीपूर्वक और गुप्त रूप से की जा रही हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस तरह की जानकारी लीक होने से सिक्योरिटी प्लान और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फंक्शन के लिए सख्त शर्तें रखी गई हैं. बताया जा रहा है कि मेहमानों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे शादी के दौरान फोन का इस्तेमाल न करें और न ही फोटो व वीडियो लें. कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी लीक न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.

इस बीच, विजय के हैदराबाद स्थित घर की सुनहरी रोशनी और फूलों से सजी तस्वीरें सामने आने से उत्साह और भी बढ़ गया है. प्रशंसकों का मानना ​​है कि जश्न शुरू हो चुका है. गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में साथ काम कर चुके इस जोड़े के रिश्ते की अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं. हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन वे अक्सर एक-दूसरे के प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करते हैं और छुट्टियों और पारिवारिक समारोहों में साथ देखे जाते हैं। तमाम चर्चाओं के बावजूद, न तो विजय और न ही रश्मिका ने व्यक्तिगत रूप से शादी की खबर की पुष्टि की है.