विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी, जानें कौन-कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कौनसी डिग्री?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की आज उदयपुर में दो रीति-रिवाज से शादी होने जा रही है.

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Wedding
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 26, 2026 at 12:10 PM IST

हैदराबाद: साउथ कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आज 26 फरवरी को परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं. विजय-रश्मिका की शादी उदयपुर की खूबसूरत वादियों के बीच होने जा रही है. आज से विजय-रश्मिका जिंदगीभर के लिए एक हो जाएंगे. फैंस के बीच कपल की शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हैं. विजय-रश्मिका ने फैंस द्वारा दिए गए नाम 'विरोश' को अपनाया और आगे बढ़े. विजय-रश्मिका अपनी शादी की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बीच लोग इस कपल की लव-स्टोरी और पर्सनल लाइफ के बारे में भी जॉनने को बेताब हैं. चलिए बात करतें हैं आखिर विजय और रश्मिका कितने पढ़े-लिखे हैं.

विजय-रश्मिका की एजुकेशन

विजय और रश्मिका दोनों ही पढ़ाई में आगे रहे हैं. रश्मिका ने कूर्ग पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और बाद में बेंगलुरु के एमएस रमैया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. रश्मिका ने इंग्लिश लिटरेचर, पत्रकारिता, साइकोलॉजी में बेचलर डिग्री ली है. इससे पता चलता है कि रश्मिका को पढ़ने का कितना शौक है. विजय की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्टर ने पुट्टपर्थी के सत्य साईं हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा. इसके बाद वह हैदराबाद के बद्रुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से बी.कॉम की डिग्री ली.

दो रीति-रिवाज से हो रही शादी

विजय-रश्मिका शादी सांस्कृतिक रूप से बेहद खूबसूरत होने वाली है. रिपोर्ट्स की मानें तो विजय-रश्मिका की तेलुगु और दूसरी रश्मिका के होमटाउन की कोंडवु परंपरा से होगी. शादी के बाद 4 मार्च को होली के दिन एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा, जिसमें कई नामी-ग्रामी लोग शामिल होंगे.

शादी के बाद इस फिल्म दिखेगी जोड़ी

फैंस के लिए गुडन्यूज यह है कि विजय-रश्मिका शादी के बाद फिल्म राणाबली में साथ में दिखेंगे. इस फिल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. यह एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है. राणाबली 11 सितंबर 2026 को रिलीज होने जा रही है. वहीं, दिसंबर में विजय फिल्म राउडी जनार्दन में दिखेंगे.

रश्मिका की अपकमिंग फिल्में

रश्मिका मंदाना साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में काम कर रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वह एटली, अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की फिल्म में नजर आ सकती हैं. इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का डबल रोल बताया जा रहा है. रश्मिका की अगली फिल्मों में मैसा, एनिमल पार्क और पुष्पा 3 शामिल है.

संपादक की पसंद

