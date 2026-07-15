'जन नायकन' की रिलीज डेट का एलान, आज से इतने दिन बाद रिलीज होगी CM विजय की आखिरी फिल्म
यह फिल्म पहले 24 जुलाई को रिलीज होनी थी और अब जाने 24 जुलाई से कितने दिन पहले रिलीज हो रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: थलपति विजय के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. महीनों की अटकलों, देरी और सेंसर बोर्ड में अटकने के बाद जन नायकन के मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी रिलीज डेट का एलान कर दिया है कि अभिनेता की बहुप्रतीक्षित अंतिम फिल्म जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस एलान से सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल छा गया है और हैशटैग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
केवीएन प्रोडक्शंस ने X पर एक दमदार पोस्ट के साथ फिल्म की रिलीज डेट की पुष्टि की, जिसमें लिखा था, "अग्नि में परखा हुआ. समय की कसौटी पर खरा. इतिहास के लिए निर्मित. जितनी कठिन लड़ाई, उतनी ही बुलंद जीत. प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म की रिलीज की घोषणा करते हुए कई भाषाओं में हैशटैग भी साझा किए, जिनमें #JanaNayaganFromJuly23, #JanaNayakuduFromJuly23 और #JanNetaFromJuly23 शामिल हैं.
यह एलान टिकटिंग प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट द्वारा इसी तारीख का संकेत देने और फैंस से टिकट बुकिंग के लिए रिमाइंडर सेट करने के अनुरोध के कुछ ही समय बाद आई है. डिस्ट्रिक्ट ने अपने पोस्ट में विजय के सिनेमाई सफर का जश्न मनाते हुए लिखा, "34 साल, 68 फिल्में, 68 पहले दिन, ये सब एक आखिरी पहले दिन की ओर ले जा रहे हैं. 23 जुलाई @actorvijay बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं'. मेकर्स के आधिकारिक घोषणा के बाद, फिल्म को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है.
घोषणा के तुरंत बाद फैंस ने X पर भावुक संदेशों की बाढ़ ला दी है. एक यूजर ने लिखा, 'आखिरकार किंग 23 जुलाई को आ रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है'. एक अन्य भावुक प्रशंसक ने पोस्ट किया, "और फिल्म की अंतिम रिलीज तिथि की घोषणा... जन नायकन का बेसब्री से इंतजार है - आखिरी बार. तीसरे ने लिखा, "सीएम बॉक्स ऑफिस पर राज करने आ रहे हैं, आखिरी बार," जो विजय की राजनीतिक करियर से पहले उनकी विदाई फिल्म मानी जा रही इस फिल्म को लेकर लोगों के उत्साह को दर्शाता है.
फिल्म की रिलीज की घोषणा के साथ ही इसका लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर समाप्त हो गया है. मूल रूप से इस साल पोंगल के दौरान रिलीज होने वाली 'जन नायकन' को प्रमाणन संबंधी समस्याओं के कारण स्थगित कर दिया गया था. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने अब फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट दे दिया है और इसकी अवधि 183 मिनट और 11 सेकंड है, यानी कुल मिलाकर तीन घंटे से थोड़ी अधिक है.
उत्साह बढ़ाते हुए, यूके वितरक अहिंसा एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शक 24 जुलाई को यूके के सिनेमाघरों में फिल्म की रिलीज के समय इसे बिना किसी काट-छांट के देख सकेंगे. एच. विनोद द्वारा निर्देशित, जना नायकन में विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू, प्रकाश राज, प्रियमणि, गौतम वासुदेव मेनन और नारायण मुख्य भूमिकाओं में हैं.