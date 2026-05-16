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विक्की कौशल बर्थडे: इन फिल्मों से किया धमाका, ये 5 फिल्में आना बाकी, छोटे-छोटे रोल से कैसे खुद को बनाया स्टार, जानें

हैदराबाद: विक्की कौशल बॉलीवुड के एक होनहार एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है. विक्की ने शुरुआती करियर में कई फिल्मों में छोटे-छोटे और क्रेडिट ना मिलने वाले रोल कर अपने अभिनय की शुरुआत की. पर्दे पर आने से पहले पर्दे के पीछे कभी क्लैप बोर्ड पकड़ा तो कभी स्पॉटबॉय का काम किया. आज विक्की कौशल बॉलीवुड के ए-लिस्टेड एक्टर्स की लिस्ट में खड़े हैं. उनका पिछली फिल्म छावा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई से इतिहास रच चुकी है. आज विक्की और उनके परिवार के लिए खास दिन है, क्योंकि आज 16 मई को विक्की कौशल अपना 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर बात करेंगे इस वर्सेटाइल एक्टर के संघर्ष और उनकी पांच दमदार फिल्मों के साथ-साथ अपकमिंग फिल्मों की.

विक्की कौशल का स्ट्रगल?

16 मई 1988 को मुंबई में जन्में विक्की के लिए बॉलीवुड में आना इतना आसान नहीं था. शुरुआती दौर में विक्की का बचपन चॉल में बीता. विक्की इस बात को एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि उन्होंने मलाड के मालवानी इलाके में 10x10 के कमरे वाली चॉल में गुजारा किया है. उनके पिता शाम कौशल बॉलीवुड के जाने-माने एक्शन डायरेक्टर हैं. पिता का थोड़ा सहारा लेकर विक्की को अनुराग कश्यप की ब्लॉकबस्टर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012) में एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला. इसके तीन साल बाद नीरज घायवान ने अपनी फिल्म मसान (2015) में विक्की को बतौर लीड एक्टर कास्ट किया. विक्की की डेब्यू फिल्म मसान आज भी इंटरनेशनल स्तर पर सराही जाती है.

विक्की कौशल की फीस

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विक्की की पहली सैलरी 1500 रुपये थी, लेकिन खबरों के मुताबिक आज विक्की कौशल की मार्केट वैल्यू में बड़ा इजाफा हुआ है और वह एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. विक्की की नेटवर्थ 41 करोड़ रुपये है. वहीं, उनकी स्टार वाइफ कैटरीना कैफ की नेटवर्थ 224 करोड़ रुपये है.

विक्की की 5 दमदार फिल्में

अगर आप विक्की कौशल और उनकी एक्टिंग के फैन हैं, तो आपको उनकी इन पांच फिल्मों को जरूर देखना चाहिए. इसमें मेघना गुलजार निर्देशित फिल्म राजी एक शानदार फिल्म है, जिसमें विक्की ने 'इकबाल सईद' नामक किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान की सेना में एक ऑफिसर (मेजर) हैं. इकबाल एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान, पति और बेटे हैं, जिनसे फिल्म में भारतीय जासूस सहमत (आलिया भट्ट) की शादी होती है. विक्की की दमदार फिल्मों में उनकी पिछली फिल्म छावा भी है, जो उनके करियर की सबसे कमाऊ फिल्म है. यह भारत की 16वीं और बॉलीवुड की 10वीं सबसे कमाऊ फिल्म है. राजी और छावा के अलावा विक्की ने फिल्म मसान, सरदार उधम, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक और सैम बहादुर में शानदार किया है. इनके अलावा विक्की ने साइड रोल में रमन राघव और संजू जैसी फिल्मों से फैंस का दिल जीता है.

विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्में