विक्की-कैटरीना ने 2 महीने का होने पर दिखाई बेटे की पहली झलक, रिवील किया नाम, जानें क्या है मतलब

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने पूरे दो महीने बाद अपने बेटे के नाम का खुलासा करते हुए उसकी पहली झलक दिखलाई है.

Vicky Kaushal And Katrina kaif show their son
2 महीने का हुआ विक्की-कैटरीना का बेटा (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 7, 2026 at 5:09 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 5:36 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड के स्टार कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बीती 7 नवंबर को अपने पहले बच्चे के पेरेंटस बने थे. कैटरीना ने शादी के तकरीबन चार साल बाद एक बेटे को जन्म दिया था. अब विक्की-कैटरीना का बेटा दो महीने का हो गया है. इस मौके पर विक्की और कैटरीना ने बेटे की पहली झलक अपने फैंस को दिखला दी है.

आज 7 जनवरी को विक्की-कैटरीना एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनके लाडले की पहली झलक देखने को मिल रही है. कपल ने अपने बेटे का नाम भी बताया है, जो काफी यूनिक लगता है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है विक्की-कैटरीना के बेटे का नाम और इसका मतलब.

क्या है विक्की-कैटरीना के बेटे का नाम और अर्थ?

विक्की और कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज 7 जनवरी को बेटे संग एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में विक्की और कैटरीना के हाथों में उनके बेटे का क्यूट सा हाथ दिख रहा है. बेटे की पहली झलक शेयर कर कपल ने लिखा है, 'हमारी सूर्य की किरण, विहान कौशल, मनोकामनाएं पूरी हुईं, लाइफ बहुत सुंदर है, हमारी दुनिया बदल चुकी है और इस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है'. विक्की और कैटरीना के बेटे के नाम विहान का अर्थ होता है, सुबह, भोर, नया आरंभ और सूर्य की पहली किरण.

इस कैप्शन के साथ कपल ने हाथ जोड़ने वाले, नजर ना लगने वाले और ओम का इमोजी शेयर किया है. अब इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स कपल के बेटे पर प्यार लुटा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक विक्की-कैटरीना के इस क्यूट पोस्ट को उनके 2.5 लाख से ज्यादा फैंस ने लाइक कर दिया है.

स्टार्स ने लुटाया प्यार

इस पर स्टार कपल के फैंस के भी रिएक्शन आ रहे हैं. वहीं, सेलेब्स की बात करें, तो परिणीति चोपड़ा ने लिखा है, 'लिटिल बडी'. दीया मिर्जा ने कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किये हैं. भूमि पेडनेकर ने भी रेड हार्ट शेयर किये हैं. ऋतिक रोशन लिखते हैं, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, वेलकम विहान, अमेजिंग न्यूज, बधाई और प्यार'. इसके अलावा शिबानी दांडेकर, आनंद तिवारी, सोफी चौधरी समेत कई स्टार्स ने इस तस्वीर पर प्यार लुटाया है.

संपादक की पसंद

