विक्की-कैटरीना ने 2 महीने का होने पर दिखाई बेटे की पहली झलक, रिवील किया नाम, जानें क्या है मतलब

हैदराबाद: बॉलीवुड के स्टार कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बीती 7 नवंबर को अपने पहले बच्चे के पेरेंटस बने थे. कैटरीना ने शादी के तकरीबन चार साल बाद एक बेटे को जन्म दिया था. अब विक्की-कैटरीना का बेटा दो महीने का हो गया है. इस मौके पर विक्की और कैटरीना ने बेटे की पहली झलक अपने फैंस को दिखला दी है.

आज 7 जनवरी को विक्की-कैटरीना एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उनके लाडले की पहली झलक देखने को मिल रही है. कपल ने अपने बेटे का नाम भी बताया है, जो काफी यूनिक लगता है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है विक्की-कैटरीना के बेटे का नाम और इसका मतलब.

क्या है विक्की-कैटरीना के बेटे का नाम और अर्थ?

विक्की और कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज 7 जनवरी को बेटे संग एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में विक्की और कैटरीना के हाथों में उनके बेटे का क्यूट सा हाथ दिख रहा है. बेटे की पहली झलक शेयर कर कपल ने लिखा है, 'हमारी सूर्य की किरण, विहान कौशल, मनोकामनाएं पूरी हुईं, लाइफ बहुत सुंदर है, हमारी दुनिया बदल चुकी है और इस शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है'. विक्की और कैटरीना के बेटे के नाम विहान का अर्थ होता है, सुबह, भोर, नया आरंभ और सूर्य की पहली किरण.