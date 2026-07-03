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इंटरनेट पर छाई विक्की-कैटरीना की भीगी-बरसात की ये तस्वीर, कपल की केमिस्ट्री देख फैंस लुटा रहे प्यार, व्यूज 1M से पार

विक्की और कैटरीना अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद से ही लाइमलाइट से दूर हैं. कैटरीना तो पूरी तरह से स्क्रीन से दूर रहकर अपने ब्यूटी ब्रांड पर ध्यान दे रही हैं, वहीं विक्की संजय लीला भंसाली की महत्वाकांक्षी फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी सह-कलाकार हैं.

हैदराबाद: बॉलीवुड जोड़ी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व का आनंद ले रहे हैं. इस जोड़ी ने अपनी बिजी जिंदगी से कुछ समय निकालकर मुंबई की बारिश का लुत्फ उठाया. विक्की ने सोशल मीडिया पर कैटरीना के साथ मुंबई की बारिश का लुत्फ उठाते हुए एक तस्वीर साझा की। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

हाल ही में, विक्की और कैटरीना के फैंस उन्हें साथ देखने के लिए बेताब थे. अपने निजी जीवन की एक झलक दिखाते हुए, विक्की ने इंस्टाग्राम पर कैटरीना के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की. उन्होंने तस्वीर के साथ सिर्फ "बारिश और तुम" लिखा और एक दिल वाला इमोजी भी लगाया. फैंस के अलावा, विक्की और कैटरीना की इस रोमांटिक तस्वीर को सोशल मीडिया पर उनके दोस्तों से भी खूब प्यार मिला है. अभिनेता विनीत कुमार सिंह से लेकर फैशन डिजाइनर फाल्गुनी पीकॉक तक, कई सेलेब्स ने विक्की की इस पोस्ट पर अपनी खुशी जाहिर की है.

इस मोनोक्रोम तस्वीर में विक्की अपनी पत्नी के साथ एक अनमोल पल बिताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अपनी बालकनी से बारिश को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस जोड़े ने 7 नवंबर, 2025 को अपने बेटे विहान के जन्म का ऐलान किया. दोनों ने सितंबर 2025 में गर्भावस्था का ऐलान किया था. कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा में शादी की.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कैटरीना को आखिरी बार विजय सेतुपति के साथ फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था. उन्होंने अभी तक अपनी अगली फिल्म की घोषणा नहीं की है. वहीं, विक्की के पास कई प्रोजेक्ट हैं जो प्रोग्रेस में हैं. अमर कौशिक द्वारा निर्देशित पौराणिक ड्रामा 'महावतार' भी घोषित प्रोजेक्ट्स में से एक है.