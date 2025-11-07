शादी के 3 साल बाद कैटरीना कैफ बनीं मां, विक्की कौशल के घर आया नन्हा मेहमान, लगा बधाईयों का तांता
विक्की और कैटरीना को आज 7 नवंबर को बेटा हुआ है. कपल के पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस की बधाइयों का तांता लग चुका है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 11:23 AM IST|
Updated : November 7, 2025 at 11:32 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड में एक बार फिर किलकारी गूंजी है. विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर आज 7 नवंबर को बेटा हुआ है. विक्की-कैटरीना ने सोशल मीडिया पर आकर अपने फैंस को गुडन्यूज दी है. कपल ने एक कंबाइंड फोटो शेयर किया है, जिसमें उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है.
विक्की और कैटरीना के घर आज 7 नवंबर को बेटा हुआ है. कपल के पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस की बधाइयों का तांता लग चुका है. कपल ने साल 2021 में शादी की थी और शादी के चौथी सालगिरह पूरी होने से पहले कपल के घर नन्हा मेहमान आ गया है.
कपल ने अपने पोस्ट में लिखा है, हमारी खुशियों का बंडल आ चुका है, पूरे लाड-प्यार से हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं, बेबी बॉय, 7 नवंबर. बता दें, विक्की और कैटरीना बीते नवरात्रों में प्रेग्नेंसी की गुडन्यूज दी थी और इस दौरान कैटरीना ने अपनी बेबी बंप की पहली तस्वीर शेयर की थी.
विक्की और कैटरीना को उनकी पहली संतान होने के चलते लोग उन्हें खूब बधाईयां दे रहे हैं. राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला. हुमा कुरैशी, मनीष मल्होत्रा, सागरिका घाटके, गुनीत मोंगा, अर्जुन कपूर, नेहा धूपिया समेत कई स्टार्स ने कपल को शुभकामनाएं भेजी हैं.
बता दें, आगामी 9 दिसंबर को विक्की और कैटरीना कैफ अपनी शादी की चौथी सालगिरह अपने बेटे के साथ मनाने जा रहे हैं. ऐसे कपल की खुशियां अब तीन गुना हो गई हैं. बता दें, कैटरीना कैफ साल 2024 से ही फिल्मी पर्दे से दूर हैं और विक्की कौशल ने अपनी लेटेस्ट फिल्म छावा से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. अब कपल अपने बेटे के साथ एन्जॉय करने के लिए तैयार है.
