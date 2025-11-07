ETV Bharat / entertainment

शादी के 3 साल बाद कैटरीना कैफ बनीं मां, विक्की कौशल के घर आया नन्हा मेहमान, लगा बधाईयों का तांता

शादी के 3 साल बाद कैटरीना कैफ बनीं मां ( ANI )