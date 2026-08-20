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4 किरदार, एक अनोखी 'वाइब' और कई सवाल, कुणाल खेमू की फिल्म का नया पोस्टर जारी, जानें कब आएगा टीजर

फिल्म के नए पोस्टर की बात करें तो इसमें प्रीति जिंटा एक दमदार बॉस-लेडी अवतार में नजर आ रही हैं.

Vibe Teaser
वाइब टीजर (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 1:58 PM IST

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हैदराबाद: अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने आज 20 अगस्त को अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाइब' का पोस्टर जारी किया है. यह पोस्टर कुणाल खेमू की इस हाई-स्टेक्स एक्शन कॉमेडी की एक और झलक दिखाता है और साथ ही कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर इस अनोखी चौकड़ी के साथ क्या होने वाला है. साथ ही बताया है कि फिल्म वाइब का टीजर किस दिन रिलीज होगा.

नए पोस्टर की बात करें तो इसमें प्रीति जिंटा एक दमदार बॉस-लेडी अवतार में नजर आ रही हैं. वहीं इसके बिल्कुल उलट कुणाल खेमू, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं. इससे इशारा मिल रहा है कि आखिर वे जिस मुसीबत में फंसे हैं, वह पूरी तरह से उनके हाथ से निकल चुकी है.

'वाइब' की कहानी दो ऐसे जिगरी दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी सीधी-सादी जिंदगी अचानक एक अनजान और हाई-एनर्जी एडवेंचर में बदल जाती है. यह सफर उनकी जान बचाने की काबिलियत और उनकी दोस्ती, दोनों की कड़ी परीक्षा लेता है.

कुणाल खेमू ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है. 'वाइब' को कुणाल खेमू और चिराग निहलानी ने ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म में कुणाल खेमू के साथ प्रीति जी जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और डेब्यू कर रहीं वंशिका धीर लीड रोल में हैं. कल यानी 21 अगस्त को टीजर रिलीज होगा और इसके साथ ही फिल्म दर्शकों को एक हाई-एनर्जी एडवेंचर पर ले जाने के लिए तैयार है.अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की फिल्म 'वाइब' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बता दें, ड्रोंगो फिल्म्स एक प्रोडक्शन बैनर है, जिसे एक्टर-डायरेक्टर-राइटर कुणाल खेमू और प्रोड्यूसर चिराग निहलानी ने मिलकर शुरू किया है. यह दोनों की ईमानदार और दिलचस्प कहानियां पेश करने के जुनून से बना है. क्रिएटिविटी के साथ-साथ मजबूत और साफ तरीके से काम करने पर फोकस करते हुए ड्रोंगो फिल्म्स ऐसी नई और दिल को छू लेने वाली कहानियों को पर्दे पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ें. अब फिल्म वाइब का दर्शकों पर कितना असर पड़ेगा, यह तो 18 सितंबर को ही पता चलेगा.

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