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हार्ट अटैक से दिग्गज एक्टर जीवी नारायण राव का निधन, चिरंजीवी ने जताया शोक

जीवी नारायण संग चिरंजीवी ( ANI )

हैदराबाद: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 5 दशकों तक काम करने वाले दिग्गज एक्टर और प्रोड्यूसर जीवी नारायण राव का बुधवार रात हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे. एक्ट्रेस कराटे कल्याणी ने उनके निधन की पुष्टि की. वहीं, तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार ने चिरंजीवी ने एक्टर के निधन पर शोक जताया है. एक्टर चिरंजीवी ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर जीवी नारायण संग अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और एक नोट शेयर कर एक्टर के साथ बिताए पलों को याद किया. एक्टर ने लिखा, 'जाने-माने सीनियर एक्टर, प्रोड्यूसर और मेरे करीबी दोस्त, श्री जीवी नारायण राव के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है. 1976 में फिल्म 'अंथुलेनी कथा' से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने के बाद, उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में अपनी खास एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई.'