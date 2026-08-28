हार्ट अटैक से दिग्गज एक्टर जीवी नारायण राव का निधन, चिरंजीवी ने जताया शोक
दिग्गज एक्टर जीवी नारायण राव का हार्ट अटैक से निधन हो गया है. उनके निधन पर मेगास्टार चिरंजीवी ने शोक जताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 12:19 PM IST
हैदराबाद: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 5 दशकों तक काम करने वाले दिग्गज एक्टर और प्रोड्यूसर जीवी नारायण राव का बुधवार रात हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे. एक्ट्रेस कराटे कल्याणी ने उनके निधन की पुष्टि की. वहीं, तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार ने चिरंजीवी ने एक्टर के निधन पर शोक जताया है.
एक्टर चिरंजीवी ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर जीवी नारायण संग अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और एक नोट शेयर कर एक्टर के साथ बिताए पलों को याद किया. एक्टर ने लिखा, 'जाने-माने सीनियर एक्टर, प्रोड्यूसर और मेरे करीबी दोस्त, श्री जीवी नारायण राव के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है. 1976 में फिल्म 'अंथुलेनी कथा' से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने के बाद, उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में अपनी खास एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई.'
ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత, నా ఆత్మీయ మిత్రుడు జీవీ నారాయణరావు గారు ఇక లేరనే వార్త తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 27, 2026
1976లో ‘అంతులేని కథ’ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమైన ఆయన, ఎన్నో చిత్రాల్లోనూ, పలు టెలివిజన్ సీరియళ్లలోనూ తన విలక్షణమైన నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక… pic.twitter.com/6yBSvnqmEf
मेगास्टार ने जीवी नारायण के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए आगे लिखा है, 'श्री नारायण राव के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता था. 'देवंथकुडु' और 'यमुदिकी मोगुडु' जैसी फिल्मों में प्रोड्यूसर और सहयोगी के तौर पर साथ काम करते हुए हमने कई यादगार पल बिताए.'
जीवी नारायण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए चिरंजीवी ने आखिरी में लिखा है, 'मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार वालों, करीबी साथियों और फैंस के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ओम शांति.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नारायण राव का अंतिम संस्कार 28 अगस्त को हैदराबाद के वैकुंठ महाप्रस्थानम श्मशान घाट पर किया जाएगा.
जीवी नारायण अपने पीछे फिल्मों और टेलीविजन में किए गए बेहतरीन काम की एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं. अपने लंबे करियर के दौरान, उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था. साथ ही चिरंजीवी और रजनीकांत जैसे साउथ इंडियन सिनेमा के बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी.