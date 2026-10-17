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दिग्गज कंपोजर देवा का निधन, रजनीकांत से कमल हासन तक इन दिग्गजों ने घर पहुंच दी श्रद्धाजंलि, CM विजय की भी हुईं आंखें नम

दिग्गज कंपोजर देवा का निधन ( IANS/ETV Bharat )

चेन्नई: तमिल सिनेमा में 'गान' नामक अनूठी शैली को जन्म देने वाले और 'थेनिसाई थेन्द्रल' के नाम से मशहूर संगीतकार देवा का शनिवार को चेन्नई के कोडंबक्कम स्थित एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया. वे 75 वर्ष के थे.

लगभग एक दशक पहले देवा की बाईपास सर्जरी हुई थी और शनिवार सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद, उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. उनके निधन से फिल्म जगत को गहरा सदमा लगा है. तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, अभिनेताओं और फिल्म जगत के साथियों ने इस दिग्गज हस्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

20 नवंबर, 1950 को जन्मे देवा ने 1986 में फिल्म 'मातुकारा मन्नारू' से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था. दशकों लंबे अपने करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में 400 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया. रजनीकांत की 'अन्नामलाई', 'अरुणाचलम' और 'बाशा' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें पॉपुलैरिटी मिली. तमिलनाडु सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित कलाइमामणि पुरस्कार और 1990 में राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया था. फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर खुशबू सुंदर ने दिग्गज कंपोजर के निधन पर अपना दुख व्यक्त करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा. 'एक स्वस्थ, हंसमुख, आशीर्वाद देने वाला और मात्र 10 दिन पहले तक हमारे बीच रहने वाला व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया... संगीत और सिनेमा जगत में उनका योगदान अतुलनीय है. देवा सर, आपकी बहुत याद आएगी. आपकी आत्मा को शांति मिले'. सिबी सत्यराज ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'संगीत के क्षेत्र में, चाहे गीत हों या बैकग्राउंड स्कोर, वे एक संपूर्ण प्रतिभा के धनी थे... एक अद्भुत इंसान जो बेहद विनम्र थे और निर्देशकों, निर्माताओं और मुख्य अभिनेताओं के लिए एक आनंददायक साथी थे. फिल्म उद्योग के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है'. वहीं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन और मुख्यमंत्री थलापति विजय समेत कई सितारों ने दिग्गज कंपोजर के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को संभाला. देवा ने कराया गण संगीत का परिचय देवा ने कई गाने गाए भी हैं. कुछ ही हफ्ते पहले, तमिल फिल्म मीसाया मुरुक्कू 2 की सफलता की पार्टी में शामिल हुए संगीत निर्देशक ने खुलासा किया था कि उन्होंने तमिल सिनेमा में गाना संगीत क्यों शामिल किया.