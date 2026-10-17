दिग्गज कंपोजर देवा का निधन, रजनीकांत से कमल हासन तक इन दिग्गजों ने घर पहुंच दी श्रद्धाजंलि, CM विजय की भी हुईं आंखें नम
दिग्गज कंपोजर देवा का निधन, रजनीकांत की फिल्मों को दिया सुपरहिट संगीत, 400 से ज्यादा मूवी के लिए
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 5:11 PM IST
चेन्नई: तमिल सिनेमा में 'गान' नामक अनूठी शैली को जन्म देने वाले और 'थेनिसाई थेन्द्रल' के नाम से मशहूर संगीतकार देवा का शनिवार को चेन्नई के कोडंबक्कम स्थित एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया. वे 75 वर्ष के थे.
लगभग एक दशक पहले देवा की बाईपास सर्जरी हुई थी और शनिवार सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद, उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. उनके निधन से फिल्म जगत को गहरा सदमा लगा है. तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, अभिनेताओं और फिल्म जगत के साथियों ने इस दिग्गज हस्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया है.
VIDEO | Chennai: Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay visits the residence of music composer Deva to pay his last tribute. Hugely popular for his unique 'gana' style, music composer Deva died on Saturday. He was 75 and breathed his last at a private hospital. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Superstar Rajinikanth paid his respects to music director Deva at his residence in T. Nagar after his demise. https://t.co/pfY4cfztSG— ANI (@ANI) October 17, 2026
20 नवंबर, 1950 को जन्मे देवा ने 1986 में फिल्म 'मातुकारा मन्नारू' से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था. दशकों लंबे अपने करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में 400 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया. रजनीकांत की 'अन्नामलाई', 'अरुणाचलम' और 'बाशा' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें पॉपुलैरिटी मिली. तमिलनाडु सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित कलाइमामणि पुरस्कार और 1990 में राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया था.
VIDEO | Tamil Nadu: Actor and MNM chief Kamal Haasan pays tribute to music composer Deva in Chennai. Music composer Deva passed away at the age of 75 in a private hospital. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/Z8V0h9lavT— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
Deva sir’s boundless energy and childlike innocence were as special as his music. He brought a unique joy to everything he did, and his melodies and vibrant chennai gaana will always remain a part of our lives. My heartfelt condolences to his family and friends. https://t.co/l3CeOfWWHQ— Karthi (@Karthi_Offl) October 17, 2026
फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर
खुशबू सुंदर ने दिग्गज कंपोजर के निधन पर अपना दुख व्यक्त करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा. 'एक स्वस्थ, हंसमुख, आशीर्वाद देने वाला और मात्र 10 दिन पहले तक हमारे बीच रहने वाला व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया... संगीत और सिनेमा जगत में उनका योगदान अतुलनीय है. देवा सर, आपकी बहुत याद आएगी. आपकी आत्मा को शांति मिले'.
सिबी सत्यराज ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, 'संगीत के क्षेत्र में, चाहे गीत हों या बैकग्राउंड स्कोर, वे एक संपूर्ण प्रतिभा के धनी थे... एक अद्भुत इंसान जो बेहद विनम्र थे और निर्देशकों, निर्माताओं और मुख्य अभिनेताओं के लिए एक आनंददायक साथी थे. फिल्म उद्योग के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है'. वहीं, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन और मुख्यमंत्री थलापति विजय समेत कई सितारों ने दिग्गज कंपोजर के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को संभाला.
Absolutely devastated. Unbelievable. A man who was healthy and laughing, blessing and was part of us just 10 days ago is gone. Its heartbreaking. Thenisai Thendral as he was known, was indeed a man as sweet as honey and light hearted as the wind. His contribution to the world of music and cinema is beyond. Gone too soon. Why?? You will be missed Deva Sir. Rest in peace. 😢😢😢😢🙏🙏🙏🙏🙏 #Deva #thenisaithendral #OmShanti— KhushbuSundar (@khushsundar) October 17, 2026
देवा ने कराया गण संगीत का परिचय
देवा ने कई गाने गाए भी हैं. कुछ ही हफ्ते पहले, तमिल फिल्म मीसाया मुरुक्कू 2 की सफलता की पार्टी में शामिल हुए संगीत निर्देशक ने खुलासा किया था कि उन्होंने तमिल सिनेमा में गाना संगीत क्यों शामिल किया.
जब देवा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब तमिल संगीत जगत पर दो दिग्गज संगीतकारों का दबदबा था, जिसमें इलैयाराजा और एआर रहमान का नाम शामिल है. देवा ने कहा कि उनके द्वारा बनाए किसी भी गाने के इलैयाराजा की शैली या एआर रहमान के पश्चिमी शैली के गीतों जैसा लगने का खतरा रहता था.
उन्होंने बताया, 'मैं 28वां संगीत निर्देशक था, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में उस समय कदम रखा, जब संगीत निर्देशक इलैयाराजा का बोलबाला था. मुझसे पहले 27 संगीत निर्देशकों ने शुरुआत की थी, लेकिन वे टिक नहीं पाए. ऐसे समय में जब संगीत जगत पर दो महान संगीतकारों का दबदबा था, तब मेरा टिके रहना कोई छोटी बात नहीं है. एक तरफ थे इलैयाराजा, एक प्रतिष्ठित संगीतकार, और दूसरी तरफ थे एआर रहमान. मैं जो भी गाना कंपोज करता, वह या तो इलैयाराजा के कंपोज किए गाने जैसा लगता, या अगर मैं किसी पश्चिमी गाने के लिए संगीत देता, तो वह रहमान के संगीत जैसा लगता'.
इस कड़ी चुनौती के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, देवा ने तमिल सिनेमा में अलग धुन में गाने पेश करने का विकल्प चुना. देवा ने बताया था, इन्हीं परिस्थितियों में मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था और इसीलिए मैंने गाना बैंड के गाने पेश किए'.
कई गानों को दी थी आवाज
अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध, देवा के पास एक दमदार और बुलंद आवाज थी, जिसने उन्हें तमिल सिनेमा में अपार लोकप्रियता दिलाई. उन्होंने 1996 में फिल्म 'वानमथी' से फिल्मों के लिए गायन शुरू किया, जबकि उनकी हालिया पार्श्व गायन उपलब्धियों में 'लाल सलाम', 'कैप्टन मिलर' और 'बोट' जैसी फिल्में शामिल हैं, जो सभी 2024 में रिलीज हुईं.
रजनीकांत से कनेक्शन
अपनी संगीत प्रतिभा के अलावा, देवा की अपनी अलग पहचान थी और खास पहनावे के लिए भी जाने जाते हैं. वे हमेशा सफेद कुर्ता-पजामा और सफेद सैंडल पहनते थे. इंडस्ट्री में कई लोगों का मानना है कि उनके जूतों का यह चुनाव रजनीकांत से प्रेरित था.
देवा के परिवार में उनके बेटे, संगीत निर्देशक श्रीकांत देवा और भतीजे, अभिनेता जय हैं. बता दें, उनका पार्थिव शरीर आज वडापलानी स्थित उनके आवास पर ले जाया जाएगा, जहां आम जनता और फिल्म जगत के लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे.