मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश का निधन, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर

म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश ( ETV Bharat )

चेन्नई: म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश, जो 90 के दशक में मलयालम फिल्म म्यूजिक का चेहरा थे, उनका निधन हो गया है. वे 70 साल के थे. आज सुबह (3 फरवरी) चेन्नई में अपने आवास में उन्होंने आखिरी सांस ली. उन्होंने मलयालम, तमिल और कन्नड़ में 150 से ज्यादा गाने लिखे थे. उन्होंने राजाविंते मकान, हिटलर, किलुक्कम, मिन्नारम, स्पादिकम, इंद्रजालम, जॉनी वॉकर, कौरवर, नादोडी, ध्रुवम, गंधर्वम, पैट्रियट जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने लिखे. उनका 'विन्निले गंधर्वम' और 'सीता कल्याण वैभोगमे' जैसे गाने में भी अहम योगदान हैं. एस.पी. वेंकटेश 1986 की फिल्म राजाविंते मकान के गानों से मलयाली लोगों के बीच मशहूर हुए. उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में कई फिल्मों के लिए संगीत दिया है. उन्होंने सलिल चौधरी के असिस्टेंट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और बाद में इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए. एसपी वेंकटेश की मौत म्यूजिक की दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. उनकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है. म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश (फाइल फोटो) (ETV Bharat)