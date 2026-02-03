मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश का निधन, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश का निधन हो गया है. उन्होंने 70 की उम्र में अंतिम सांस ली.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 1:49 PM IST
चेन्नई: म्यूजिक डायरेक्टर एसपी वेंकटेश, जो 90 के दशक में मलयालम फिल्म म्यूजिक का चेहरा थे, उनका निधन हो गया है. वे 70 साल के थे. आज सुबह (3 फरवरी) चेन्नई में अपने आवास में उन्होंने आखिरी सांस ली. उन्होंने मलयालम, तमिल और कन्नड़ में 150 से ज्यादा गाने लिखे थे.
उन्होंने राजाविंते मकान, हिटलर, किलुक्कम, मिन्नारम, स्पादिकम, इंद्रजालम, जॉनी वॉकर, कौरवर, नादोडी, ध्रुवम, गंधर्वम, पैट्रियट जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने लिखे. उनका 'विन्निले गंधर्वम' और 'सीता कल्याण वैभोगमे' जैसे गाने में भी अहम योगदान हैं.
एस.पी. वेंकटेश 1986 की फिल्म राजाविंते मकान के गानों से मलयाली लोगों के बीच मशहूर हुए. उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में कई फिल्मों के लिए संगीत दिया है. उन्होंने सलिल चौधरी के असिस्टेंट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और बाद में इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए. एसपी वेंकटेश की मौत म्यूजिक की दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. उनकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.
उन्होंने मलयालम सिनेमा के इतिहास में अपनी पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए संगीत बनाया, जैसे कि किलुक्कम, मिन्नारम, जॉनी वॉकर, सोपानम, हिटलर. हालांकि उन्होंने तमिल सिनेमा से शुरुआत की, लेकिन वे मलयालम सिनेमा में भी एक मशहूर हस्ती बन गए.
एसपी वेंकटेश मोहनलाल के करियर में राजाविंते मकान और देवासुरम जैसी बड़ी फिल्मों के लिए भी संगीत निर्देशक थे. एसपी वेंकटेश ने केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड जीता है. उन्होंने फिल्म पैट्रियट के लिए म्यूजिक कंपोजिंग के लिए यह अवॉर्ड जीता. वे 1970 से फिल्म म्यूजिक की दुनिया में एक्टिव हैं.
वेंकटेश के गानों के जरिए ही मलयालम फिल्म म्यूजिक की दुनिया में वेस्टर्न स्टाइल को शामिल किया गया. एसपी बालासुब्रमण्यम के गाए कई मलयालम हिट गाने एसपी वेंकटेश ने ही कंपोज किए थे. फिल्म गंधर्वम के गाने आज भी मलयाली लोगों के दिमाग को तरोताजा कर देते हैं. एसपी वेंकटेश बिना किसी पिछले मॉडल के अलग-अलग गाने बनाने में हमेशा एक कदम आगे रहते थे.
1980 के दशक के बाद वे मलयालम में एक्टिव हो गए. उन्होंने भास्करन मास्टर और राघवन मास्टर जैसी कई फिल्मों के ऑर्केस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम किया है. वे पिछले कुछ दिनों से हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से छुट्टी पर थे.