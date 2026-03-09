ETV Bharat / entertainment

मशहूर बंगाली एक्टर तमाल रॉय चौधरी का निधन, इस वजह से हुई मौत

तमाल रॉय चौधरी ( West Bengal Motion Picture Artists' Forum Facebook )

हैदराबाद: जाने-माने बंगाली एक्टर तमाल रॉय चौधरी का सोमवार (9 मार्च) को 80 साल की उम्र में निधन हो गया. पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने बताया कि दिग्गज बंगाली अभिनेता तमाल राय चौधरी का सोमवार सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे. एएनआई के मुताबिक, तमाल रॉय चौधरी की मौत साउथ कोलकाता में उनके घर पर नींद में कार्डियक अरेस्ट से हुई. उनके निधन की खबर के बाद, बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. एक्टर और पॉलिटिशियन देबदुत घोष ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिवंगत एक्टर के साथ अपनी बातचीत को याद किया. पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम का पोस्ट (Facebook)