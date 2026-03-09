मशहूर बंगाली एक्टर तमाल रॉय चौधरी का निधन, इस वजह से हुई मौत
मशहूर बंगाली एक्टर तमाल रॉय चौधरी का निधन हो गया है. पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने इसकी पुष्टि की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 9, 2026 at 9:16 PM IST
हैदराबाद: जाने-माने बंगाली एक्टर तमाल रॉय चौधरी का सोमवार (9 मार्च) को 80 साल की उम्र में निधन हो गया. पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम ने बताया कि दिग्गज बंगाली अभिनेता तमाल राय चौधरी का सोमवार सुबह निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे.
एएनआई के मुताबिक, तमाल रॉय चौधरी की मौत साउथ कोलकाता में उनके घर पर नींद में कार्डियक अरेस्ट से हुई. उनके निधन की खबर के बाद, बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. एक्टर और पॉलिटिशियन देबदुत घोष ने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिवंगत एक्टर के साथ अपनी बातचीत को याद किया.
घोष ने कहा, 'वह एक बहुत अच्छे और मिलनसार इंसान थे, जिन्हें समय की चिंता किए बिना लंबी बातचीत करना पसंद था. वह जूनियर्स से बहुत प्यार करते थे और जब भी किसी को काम के दौरान कोई मुश्किल होती थी, तो वह मदद के लिए आगे आते थे.'
रॉय चौधरी की पर्सनैलिटी को याद करते हुए, घोष ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर और सेट पर मजेदार बातों से माहौल को हल्का करने की उनकी काबिलियत के बारे में भी बात की.
रॉय चौधरी बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे उन्होंने एक स्टेज एक्टर के तौर पर अपना सफर शुरू किया और अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय थिएटर से जुड़े रहे.