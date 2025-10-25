ETV Bharat / entertainment

दिग्गज एक्टर सतीश शाह का किडनी फेल होने से 74 की उम्र में निधन, प्रोड्यूसर अशोक पंडित और सेलेब्स ने जताया शोक

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर एक्टर सतीश शाह के निधन की पुष्टि की है.

Veteran actor Satish Shah passes away
सतीश शाह का किडनी फेल होने से 74 साल की उम्र में निधन (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 4:33 PM IST

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के शानदार हास्य अभिनेता सतीश शाह का आज शनिवार दोपहर 2.30 बजे मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने से निधन हो गया. वह साराभाई वर्सेज साराभाई में अपने बेहतरीन रोल के लिए पहचान रखते थे.

'जाने भी दो यारो', 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता सतीश शाह ने दर्शकों से खूब प्यार बटोरा था. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने अपने इंस्टाग्राम पर दिवंगत अभिनेता की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने अभिनेता के निधन का कारण बताया.

उन्होंने वीडियो में कहा, 'मैं आपके साथ एक दुखद समाचार साझा करना चाहता हूं, हमारे मित्र, एक बेहतरीन अभिनेता, सतीश शाह का किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया है, कुछ समय पहले, वह घर पर अचानक बीमार पड़ गए थे, उन्हें शिवाजी पार्क स्थित हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, उनका निधन हो गया है, उनका पार्थिव शरीर बांद्रा स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा'.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं आपको उनके अंतिम संस्कार के बारे में सूचित करता रहूंगा, यह हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, मैंने सतीश के साथ बहुत काम किया है, सतीश एक महान व्यक्ति हैं'.


उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा, 'आपको यह बताते हुए दुख और सदमा हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का किडनी फेल होने के कारण कुछ घंटे पहले निधन हो गया, उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, ओम शांति'.

अभिनेता के परिवार में उनकी डिजाइनर पत्नी मधु शाह हैं. उन्होंने आखिरी पोस्ट एक्स पर की थी, जहां उन्होंने गोविंदा और शम्मी कपूर के साथ एक तस्वीर साझा की थी. पोस्ट में लिखा था, 'जन्मदिन मुबारक हो प्यारे शम्मी जी, आप हमेशा मेरे आस-पास रहते हैं.


फिल्मों की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार 2014 में साजिद खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'हमशक्ल' में देखा गया था. इस फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख, राम कपूर, तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता और बिपाशा बसु ने अभिनय किया था.

बता दें, इस हफ्ते इंडस्ट्री में यह तीसरा बड़ा निधन है. इससे पहले, विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का शुक्रवार को और दिग्गज अभिनेता असरानी का सोमवार को निधन हो गया था और उससे भी पहले पंकज धीर दुनिया को अलविदा कह गये थे.

