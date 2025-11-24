ETV Bharat / entertainment

बीकानेर से वो जुड़ाव जिसे खुद धर्मेंद्र ने नहीं दोहराया, नहीं रास आई राजनीति

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने बॉलीवुड पर तो राज किया, लेकिन उनका राजनीतिक करियर कैसा था, जानिए...

बीकानेर : बीकानेर से सांसद रहे और फिल्म अभिनेता 'ही-मैन' धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. धर्मेंद्र के निधन की सूचना मिलने के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर छा गई. वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र का एक अपना अलग मुकाम था, लेकिन इसके साथ ही धर्मेंद्र ने राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाया. उन्होंने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई.

2004 में लड़ा था चुनाव : धर्मेंद्र ने 2004 में लोकसभा क्षेत्र बीकानेर से चुनाव लड़ा और तब यह सीट अनारक्षित थी और धर्मेंद्र इस सीट पर अनारक्षित वर्ग से अंतिम सांसद रहे. इसके बाद 2009 में यह सीट आरक्षित हो गई और तब से लगातार भाजपा के कब्जे में है. धर्मेंद्र इस सीट से जीतने वाले दूसरे सांसद और उन्होंने जब इस सीट से जीत हासिल की तब से आज तक लगातार पांच बार भाजपा इस सीट पर काबिज है. धर्मेंद्र के बाद लगातार अर्जुन मेघवाल इस सीट से सांसद हैं.

नहीं रखा जुड़ाव : जब 2004 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद रहे स्व. रामेश्वर डूडी के मुकाबले भाजपा को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिला तो फिल्म इंडस्ट्री से धर्मेंद्र को यहां चुनाव मैदान में उतारा गया. उस वक्त धर्मेंद्र के चुनाव प्रचार में उनके पुत्र सन्नी और बॉबी देओल भी यहां आए. हालांकि, धर्मेंद्र को जिस तरह से चुनाव में जीत की उम्मीद थी वैसी मार्जिन की जीत यहां नहीं मिल पाई. शहरी क्षेत्र से बढ़त के चलते ही वे यहां से चुनाव जीत पाए. जीत के बाद धर्मेंद्र ना संसद में सक्रिय रहे और ना ही बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से कोई जुड़ाव रखा. उन्होंने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई.

बीकानेर में प्रचार के दौरान : फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले धर्मेंद्र को जब पार्टी ने यहां से उतारा तब पार्टी और खुद उनको इस बात का यह भरोसा था कि अपनी सिने अभिनेता की छवि के तौर पर आसानी से चुनाव जीत जाएंगे. उन्हें चुनाव में रामेश्वर दूरी से कड़ी चुनौती मिली और चुनाव प्रचार में उन्हें पूरी ताकत झोकनी पड़ी. इससे उन्हें थोड़ी असहजता भी हुई.

नहीं कोई राजनीति में दखल : आमतौर पर जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद नेता अपने क्षेत्र में पूरी दखल रखते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने जीत के बाद अपने क्षेत्र में किसी तरह का कोई दखल नहीं रखा. यही कारण रहा कि बीकानेर के किसी भी नेता से उनका सीधा जुड़ाव कभी नहीं रहा. एक बात अच्छी रही कि फिल्म अभिनेता के तौर पर उनके प्रशंसक और चाहने वालों के लिए यह एक सौगात रही कि धर्मेंद्र ने बीकानेर से चुनाव लड़ा. धर्मेंद्र के प्रशंसक केशव पारीक कहते हैं कि जब धर्मेंद्र बीकानेर आए और उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठाकर दूर तक उनके साथ चला. यह उनकी जिंदगी का वह यादगार लम्हा है, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते.

