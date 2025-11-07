ETV Bharat / entertainment

फिल्म एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित का निधन, 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

सुलक्षणा पंडित ने शादी नहीं की थी, लेकिन उनका नाम अक्सर संजीव कुमार के साथ जोड़ा जाता था.

SULAKSHANA PANDIT PASSES AWAY
फेमस फिल्म एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर का हार्ट अटैक से निधन (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 8:05 AM IST

2 Min Read
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक 71 साल की सुलक्षणा पंडित ने मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. बता दें, सुलक्षणा पंडित एक्ट्रेस विजयता पंडित और म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित की बहिन थीं. सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में हुआ था.

वेटरन एक्ट्रेस के भाई ललित पंडित ने निधन की खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि गुरुवार शाम करीब 7 बजे सुलक्षणा पंडित की हृदय गति रुकने से निधन हो गया. उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वह कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं. हम उन्हें नानावटी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई. बता दें, सुलक्षणा ने 1975 में संजीव कुमार के साथ 'उलझन' फिल्म से शुरुआत की और फिर राजेश खन्ना, शशि कपूर और विनोद खन्ना सहित सभी टॉप सितारों के साथ काम किया. उनकी अन्य प्रमुख फिल्में 'संकोच', 'हेरा फेरी', 'खानदान' और 'धरम कांता हैं.

प्ले बैेक सिंगर के रूप में सुलक्षणा पंडित ने 'तू ही सागर तू ही किनारा', 'परदेसिया तेरे देश में', 'बेकरार दिल टूट गया', 'बंधी रे काहे प्रीत', और 'सोमवार को हम मिले' जैसे हिट गाने गाए. वह हरियाणा के हिसार के एक संगीत परिवार से ताल्लुक रखती थीं. पंडित जसराज उनके चाचा थे. जानकारी के मुताबिक सुलक्षणा ने नौ साल की उम्र में गाना शुरू किया और 1967 में अपने भाई मंधीर के साथ संगीत में अपना करियर शुरू किया. उनके तीन भाई-तीन बहन हैं, जिनमें जतिन पंडित, ललित पंडित और बीते जमाने की अदाकारा विजयता पंडित प्रमुख हैं.

साल 1975 में फिल्म संकल्प के गाने 'तू ही सागर तू ही किनारा' के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सम्मान भी मिला था. पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुलक्षणा पंडित ने शादी नहीं की थी. वेटरन एक्टर संजीव कुमार के साथ अक्सर उनका नाम जोड़ा जाता था. यह संयोग ही है कि संजीव कुमार की भी पुण्यतिथि 6 नवंबर को होती है.

SULAKSHANA PANDIT
सुलक्षणा पंडित का निधन
एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का निधन
SULAKSHANA PANDIT NO MORE
SULAKSHANA PANDIT PASSES AWAY

