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विजय देवरकोंडा की 'VDxShouryuv' में 'गेम ऑफ थ्रोन्स' वाला विजुअल, सिनेमैटोग्राफर एलेजांद्रो मार्टिनेज की हुई एंट्री

विजय देवरकोंडा ( POSTER )

हैदराबाद: वीडीएक्सशौर्ययुव ('VDxShouryuv') ने अपनी अनाउंसमेंट के पहले दिन से ही सुर्खियां बटोरी हैं. यह सबसे मच-अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए एक वर्ल्ड-क्लास टीम साथ आई है. सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और बेहतरीन डायरेक्टर शौर्ययुव ने एक अनोखी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है, जो अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर होने का वादा करती है. हालांकि, जो बात इस फिल्म को और भी भव्य बनाती है, वह है 'गेम ऑफ थ्रोन्स' और 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के सिनेमैटोग्राफर एलेजांद्रो मार्टिनेज का इसमें शामिल होना. ​जी हां, 'VDxShouryuv' की टीम अब ग्लोबल हो गई है, क्योंकि एलेजांद्रो मार्टिनेज सिनेमैटोग्राफर के तौर पर इस फिल्म से जुड़ गए हैं. मेक्सिको से ताल्लुक रखने वाले एलेजांद्रो का काम बहुत शानदार रहा है और उन्होंने 'गेम ऑफ थ्रोन्स: हाउस ऑफ द ड्रैगन', 'ऑटोमेटा', 'स्टे अलाइव' और 'फॉलआउट' जैसे बड़े ग्लोबल प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया है. इस बार वह अपनी काबिलियत एक इंडियन फिल्म में दिखाने के लिए तैयार हैं, और बड़े इंडियन टैलेंट्स के साथ जुड़ने से इस प्रोजेक्ट का स्केल निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है.