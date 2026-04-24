विजय देवरकोंडा की 'VDxShouryuv' में 'गेम ऑफ थ्रोन्स' वाला विजुअल, सिनेमैटोग्राफर एलेजांद्रो मार्टिनेज की हुई एंट्री
'VDxShouryuv' की टीम अब ग्लोबल हो गई है, क्योंकि एलेजांद्रो मार्टिनेज सिनेमैटोग्राफर के तौर पर इस फिल्म से जुड़ गए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: वीडीएक्सशौर्ययुव ('VDxShouryuv') ने अपनी अनाउंसमेंट के पहले दिन से ही सुर्खियां बटोरी हैं. यह सबसे मच-अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए एक वर्ल्ड-क्लास टीम साथ आई है. सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और बेहतरीन डायरेक्टर शौर्ययुव ने एक अनोखी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है, जो अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर होने का वादा करती है. हालांकि, जो बात इस फिल्म को और भी भव्य बनाती है, वह है 'गेम ऑफ थ्रोन्स' और 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के सिनेमैटोग्राफर एलेजांद्रो मार्टिनेज का इसमें शामिल होना.
जी हां, 'VDxShouryuv' की टीम अब ग्लोबल हो गई है, क्योंकि एलेजांद्रो मार्टिनेज सिनेमैटोग्राफर के तौर पर इस फिल्म से जुड़ गए हैं. मेक्सिको से ताल्लुक रखने वाले एलेजांद्रो का काम बहुत शानदार रहा है और उन्होंने 'गेम ऑफ थ्रोन्स: हाउस ऑफ द ड्रैगन', 'ऑटोमेटा', 'स्टे अलाइव' और 'फॉलआउट' जैसे बड़े ग्लोबल प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया है. इस बार वह अपनी काबिलियत एक इंडियन फिल्म में दिखाने के लिए तैयार हैं, और बड़े इंडियन टैलेंट्स के साथ जुड़ने से इस प्रोजेक्ट का स्केल निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है.
'VDxShouryuv' के अनाउंसमेंट पोस्टर में विजय देवरकोंडा को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, जिन्होंने मेटल की जंजीरों से चार कुत्तों को पकड़ा हुआ है, जबकि उनके पीछे छह से सात आदमी चल रहे हैं. यह विजुअल एक दमदार कहानी की ओर इशारा करता है और उनके एक स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग अवतार को दर्शाता है. यह अनाउंसमेंट यूनिट खुद ग्लोबल क्रिएटिव और टेक्निकल टैलेंट के मेल को दिखाती है.
इतना ही नहीं, 'VDxShouryuv' में यूएसए के एमी-विजेता वीएफएक्स सुपरवाइजर एरिक डर्स्ट काम करेंगे, जिन्हें 'स्नोपियरसर', 'गॉड्स ऑफ इजिप्ट' और 'बैटमैन फॉरएवर' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. फिल्म के एडिटर प्रवीण एंटनी हैं, जिन्हें 'हाय नन्ना' में उनके काम के लिए पहचाना जाता है. प्रोडक्शन डिजाइन सुरेश सेलवराजन संभाल रहे हैं, जिन्होंने 'एनिमल' और 'ओम शांति ओम' की दुनिया बनाई है. कॉस्ट्यूम डिजाइन सचिन लोवलेकर ने किया है, जो 'तुम्बाड', 'सैम बहादुर' और 'सितारे जमीन पर' जैसी फिल्मों के पीछे का क्रिएटिव दिमाग हैं.
शौर्ययुव के निर्देशन में बन रही 'VDxShouryuv' में विजय देवरकोंडा लीड रोल में हैं. हेशम अब्दुल वहाब के म्यूजिक और एलेजांद्रो मार्टिनेज की सिनेमैटोग्राफी के साथ यह फिल्म एक भव्य सिनेमाई अनुभव बनने की ओर बढ़ रही है.