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रोमांस और एक्शन के बाद अब भूतिया फिल्मों में यशराज बैनर की एंट्री, वरुण धवन होंगे हीरो, जानें कब आएगी फिल्म

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की झोली में पहली बार यशराज फिल्म्स की फिल्म आई है. यह फिल्म कब रिलीज होगी? आइए जानते हैं...

Varun Dhawan
वरुण धवन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 1:54 PM IST

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हैदराबाद: यश राज फिल्म्स (YRF), जो स्पाई एक्शन-थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर है, अब हॉरर जॉनर में कदम रखने जा रहा है. वाईआरएफ ने अपनी पहली हॉरर फिल्म का एलान कर दिया है. हालांकि अभी तक फिल्म के टाइटल का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म के लिए अपने लीड एक्टर चुन लिया है. यशराज फिल्म्स की पहली हॉरर फिल्म में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यश राज फिल्म्स हॉरर जॉनर में डेब्यू करने के लिए तैयार है.इस प्रोजेक्ट को अभय पन्नू डायरेक्ट करेंगे, जो अपनी तारीफ बटोरने वाली सीरीज़ 'रॉकेट बॉयज़' के लिए जाने जाते हैं. पन्नू ने ही इस आने वाले प्रोजेक्ट स्क्रीनप्लेयर भी हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरुण धवन को इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए लीड रोल में लिया गया है. यह एक्टर और वाईआरएफ के बीच एक और अहम सहयोग है. इस फिल्म का प्रोडक्शन इस साल के आखिर में शुरू हो जाएगा और इसे 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

एक मीडिया को बताए गए सूत्र के अनुसार, 'वरुण यशराज फिल्म्स की पहली हॉरर फिल्म में लीड रोल निभाएंगे. यश राज फिल्म्स पहली बार हॉरर जॉनर में कदम रख रहा है. इस फीचर फिल्म को अभय पन्नू डायरेक्ट करेंगे, अक्षय विधानी इसे आगे बढ़ा रहे हैं और वरुण धवन इसमें लीड रोल में होंगे. वाईआरएफ ने हॉरर को छोड़कर लगभग हर जॉनर में फिल्में बनाई हैं. 2027 में यह बैनर आखिरकार इस जॉनर में भी कदम रखेगा.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'रॉकेट बॉयज' की सफलता के बाद, यह हॉरर फिल्म थिएटर्स में अभय पन्नू के निर्देशन में बनी पहली फिल्म होगी. धवन के लिए, 'सुई धागा' की सफलता के बाद वाईआरएफ के साथ यह आने वाली हॉरर फिल्म उनका दूसरा प्रोजेक्ट होगा.

वरुण धवन को आखिरी बार 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा गया था, जिसने दुनिया भर में 74.82 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यशराज के साथ वरुण धवन का यह दूसरा प्रोजेक्ट है. इससे पहले वरुण यशराज की फिल्म 'सुई धागा' में नजर आए थे. वरुण और यश राज फिल्म्स की आने वाली हॉरर फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि स्टूडियो 2027 में इसे सिनेमाघरों में रिलीज करके अपने जॉनर पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है.

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