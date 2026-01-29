WATCH: 'बॉर्डर 2' की शूटिंग के दौरान वरुण धवन को टेलबोन में लगी थी चोट, एक्टर ने वीडियो में दिखाया सेट पर कैसे हुआ था हादसा
वरुण धवन को 'बॉर्डर 2' की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी. एक्टर ने इस हादसे का एक वीडियो शेयर किया है.
Published : January 29, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. इस बीच एक्टर वरुण धवन ने बॉर्डर 2 के सेट से एक बीटीएस वीडियो शेयर किया है, जिसमें शूटिंग के दौरान वह चोटिल होते दिख रहे हैं.
वरुण धवन फिलहाल फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का आनंद ले रहे हैं , जिसमें उन्होंने मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से प्रेरित इस फिल्म में कई दमदार युद्धक्षेत्र के सीन हैं. ऐसे ही एक सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए.
गुरुवार, 29 जनवरी को वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर 'बॉर्डर 2' के सेट से एक वीडियो शेयर किया. इस क्लिप में वह एक पाकिस्तानी सेना के सैनिक का किरदार निभा रहे को-स्टार के साथ लड़ाई करते दिख रहे हैं. जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, वरुण को एक कैमरामैन की तरफ धक्का दिया जाता है और कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश में, वह एक चट्टान पर जोर से गिर जाते हैं, जिससे उनकी टेलबोन में चोट लग जाती है.
इस पल को याद करते हुए वरुण धवन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'बॉर्डर 2 पर मुझे अब तक की सबसे बुरी चोट लगी. जब मैं कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी टेल बोन एक चट्टान से टकरा गई. वह अब तक का सबसे बुरा दर्द था जो मैंने महसूस किया.'
एक्टर अपने फैक्चर के बारे में भी बात की. उन्होंने आगे लिखा है, 'मेरी टेल बोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, जिससे मुझे लगता है कि मैं अभी भी ठीक हो रहा हूं.' वरुण ने अपने टीम का शुक्रियाअदा करते हुए आखिरी में लिखते हैं, 'मेरी टीम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस दिन मेरी मदद की, मैं मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन हमने काम जारी रखा. इस सफर के लिए आभारी हूं.'
इससे पहले, वरुण धवन ने 'बॉर्डर 2' के सेट से कई तस्वीरें अपलोड की थीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा था, 'एक बैटल बॉर्डर 2. एक ऐसी फिल्म जिसने सच में मुझे मेरी हद तक पहुंचा दिया. एक ऐसा अनुभव जिससे गुजरने में इतने सारे लोगों ने मेरी मदद की. इसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया. चोटें, पर्सनल लाइफ में बदलाव और अपने काम के फिल्म के मेरे पसंदीदा बैकग्राउंड पीस में से एक डाल रहा हूं.'
'बॉर्डर 2' के कलेक्शन की बात करें तो यह देशभक्ति फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रन कर रही हैं. मेकर्स ने फिल्म 6 दिनों की कमाई के बारे में अपडेट भी दिया है. मेकर्स के मुताबिक, सनी देओल, वरुण धवन की फिल्म ने छठे दिन 15.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह 6 दिनों में बॉर्डर 2 का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 231.83 करोड़ रुपये हो गया है.