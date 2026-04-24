बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका, 2027 में रिलीज होंगी ये मेगा बजट मास एक्शन साउथ फिल्में, नोट करें डेट
हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर से लेकर बड़े सितारों वाली जमीनी कहानियों तक, यह लाइनअप एक बेमिसाल थिएटर एक्सपीरियंस का वादा करता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 3:50 PM IST
हैदराबाद: अब सबकी नजरें 2027 पर टिकी हैं, क्योंकि दर्शक बड़े पर्दे पर अब तक के सबसे बड़े पैन-इंडिया कहानियों को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं. ये फिल्में सिर्फ बड़े लेवल पर ही नहीं बन रहीं, बल्कि सिनेमा की कहानी कहने के अंदाज को बदलने के लिए भी तैयार हैं. ये फिल्में ग्रैंड विजुअल्स, दमदार कहानियों और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ सारी हदें पार कर देंगी.
हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर से लेकर बड़े सितारों वाली जमीनी कहानियों तक, यह लाइनअप एक बेमिसाल थिएटर एक्सपीरियंस का वादा करता है. 'स्पिरिट', 'वाराणसी' और 'NTRNeel' जैसी फिल्मों के साथ, इंडियन सिनेमा खुद को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है. बड़े स्केल और ग्लोबल अपील को मिलाते हुए, ये प्रोजेक्ट्स कहानियों को सरहदों के पार ले जाने और पैन-इंडिया सिनेमा के लिए नए रिकॉर्ड सेट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
स्पिरिट
'स्पिरिट' एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो बड़े पर्दे पर छा जाने के लिए तैयार है. इसमें प्रभास एक ऐसे अवतार में नजर आएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया. संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म एक पावर-पैक्ड और बांधे रखने वाली कहानी का वादा करती है. फिल्म में तृप्ति डिमरी, विवेक ओबेरॉय और कंचना भी अहम रोल में हैं, जो इसे 2027 की सबसे चर्चित और धमाकेदार फिल्मों में से एक बनाते हैं.
NTRNeel
इंडियन सिनेमा के ग्लोबल स्टार जूनियर एनटीआर और 'K.G.F' व 'सालार' जैसी फिल्में देने वाले ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर प्रशांत नील, अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'NTRNeel' के लिए साथ आए हैं. यह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होगी, जिसमें जबरदस्त सीन्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ पैन-इंडिया लेवल पर कहानी कहने का अंदाज एक अलग ही ऊंचाई पर होगा. फिल्म में रुक्मिणी वसंत फीमेल लीड और अनिल कपूर एक ज़रूरी रोल में हैं. यह फिल्म 11 जून 2027 को दुनिया भर में ग्रैंड लेवल पर रिलीज होगी.
Hola Mexico… 🇲🇽#VARANASI makes its first global appearance at #CCXPMX26 with an exclusive panel on April 24 at the Thunder Stage.— Varanasi (@VaranasiMovie) April 23, 2026
We will be showcasing our “Varanasi to the World” glimpse on the big stage…
An exclusive video message from @ssrajamouli and never seen before… pic.twitter.com/AUPyzcjNB0
वाराणसी
'वाराणसी' एक बहुत ही बड़े लेवल पर बनने वाली एक्शन-एडवेंचर फिल्म है, जो 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी और अभी से ही सबसे चर्चित पैन-इंडिया फिल्मों में शामिल हो गई है. महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे सितारों से सजी यह फिल्म अपने स्केल और स्टार पावर का भरोसा दिलाती है. एस. एस. राजामौली के विजनरी डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म सिनेमा की सीमाओं को लांघकर इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है.