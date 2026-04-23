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इंटरनेशनल इवेंट में दिखेगी राजामौली की 'वाराणसी' की खास झलक, मेकर्स ने प्रमोशन का किया है तगड़ा इंतजाम

'वाराणसी' ( Poster )

हैदराबाद: मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली आगामी प्रोजेक्ट 'वाराणसी' के साथ सिनेमा की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जी हां, 'वाराणसी' को मेक्सिको कॉमिक-कॉन 2026 में एक खास पैनल के लिए चुना गया है. मेकर्स ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. 'वाराणसी' टीम ने 24 अप्रैल को थंडर स्टेज पर एक खास पैनल का एलान किया. 'वाराणसी टू द वर्ल्ड' नाम के इस सेशन में फैंस को फिल्म की एक खास झलक देखने को मिलेगी. टीम ने पैनल से जुड़ा एक पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'हेलो मेक्सिको, वाराणसी, CCXPMX 26 में 24 अप्रैल को थंडर स्टेज पर एक खास पैनल के साथ पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है. हम इस बड़े मंच पर अपनी 'वाराणसी टू द वर्ल्ड' की झलक दिखाएंगे. एसएस राजामौली का एक खास वीडियो मैसेज और कुछ ऐसे बीटीएस पल जो पहले कभी नहीं देखे गए, और जिन्हें खास तौर पर वहां मौजूद सभी लोगों के लिए तैयार किया गया है. इसके बाद दर्शकों के साथ लाइव बातचीत होगी.'