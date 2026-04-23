इंटरनेशनल इवेंट में दिखेगी राजामौली की 'वाराणसी' की खास झलक, मेकर्स ने प्रमोशन का किया है तगड़ा इंतजाम
'वाराणसी' ग्लोबल लेवल पर डेब्यू करने जा रहा है. मेक्सिको कॉमिक-कॉन 2026 में राजामौली की आगामी फिल्म की खास झलक दिखाई जाएगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 8:50 PM IST
हैदराबाद: मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली आगामी प्रोजेक्ट 'वाराणसी' के साथ सिनेमा की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जी हां, 'वाराणसी' को मेक्सिको कॉमिक-कॉन 2026 में एक खास पैनल के लिए चुना गया है. मेकर्स ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है.
'वाराणसी' टीम ने 24 अप्रैल को थंडर स्टेज पर एक खास पैनल का एलान किया. 'वाराणसी टू द वर्ल्ड' नाम के इस सेशन में फैंस को फिल्म की एक खास झलक देखने को मिलेगी. टीम ने पैनल से जुड़ा एक पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'हेलो मेक्सिको, वाराणसी, CCXPMX 26 में 24 अप्रैल को थंडर स्टेज पर एक खास पैनल के साथ पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है. हम इस बड़े मंच पर अपनी 'वाराणसी टू द वर्ल्ड' की झलक दिखाएंगे. एसएस राजामौली का एक खास वीडियो मैसेज और कुछ ऐसे बीटीएस पल जो पहले कभी नहीं देखे गए, और जिन्हें खास तौर पर वहां मौजूद सभी लोगों के लिए तैयार किया गया है. इसके बाद दर्शकों के साथ लाइव बातचीत होगी.'
Hola Mexico… 🇲🇽#VARANASI makes its first global appearance at #CCXPMX26 with an exclusive panel on April 24 at the Thunder Stage.— Varanasi (@VaranasiMovie) April 23, 2026
We will be showcasing our “Varanasi to the World” glimpse on the big stage…
An exclusive video message from @ssrajamouli and never seen before… pic.twitter.com/AUPyzcjNB0
इसमें फिल्म के सेट के पीछे का एक ऐसा वीडियो शामिल होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया और साथ ही राजामौली का एक खास वीडियो मैसेज भी होगा, जिसमें वे फिल्म को बनाने के पीछे की अपनी सोच और रोमांचक बातें शेयर करेंगे. इस सेशन को राजामौली के बेटे और प्रोड्यूसर एसएस कार्तिकेय होस्ट करेंगे.
इस फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे. महेश बाबू का 'रुद्र' के रूप में, पृथ्वीराज सुकुमारन का 'कुंभा' के रूप में और प्रियंका चोपड़ा जोनस का 'मंदाकिनी' के रूप में दमदार फर्स्ट लुक पहले ही सामने आ चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
इसे आईमैक्स अनुभव के लिए प्लान किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्री दुर्गा आर्ट्स के बैनर तले केएल नारायण द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का बजट लगभग 1200 करोड़ रुपये है. इसका म्यूजिक एमएम कीरावानी ने दिया है,
इस प्रोजेक्ट ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है. पेरिस में हुए एक ट्रेलर फेस्टिवल में इसकी पहली झलक को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनिया भर में रिलीज होगी.