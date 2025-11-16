ETV Bharat / entertainment

वाराणसी: रामोजी फिल्म सिटी में छाई 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू के फैंस से बोलीं- फिल्म खत्म होने तक तेलुगु...

वेन्यू के अंदर, वह पृथ्वीराज सुकुमारन और महेश बाबू के बीच में बैठीं. महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर और उनकी बेटी सितारा के साथ भी दोस्ताना पल बिताती नजर आईं. उन्होंने महेश बाबू की बेटी सितारा को गले लगाया.

प्रियंका चोपड़ा ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में अपने देसी अवतार में नजर आई. व्हाइट हाफ साड़ी में प्रियंका बेहद खूबसूरत और शाही अंदाज में नजर आ रही थीं. इवेंट में पहुंचते ही उन्होंने फैंस का गर्मजोशी से अभिवादन किया और अपनी खास मुस्कान बिखेरते हुए जयकार कर रही भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और हाथ जोड़ उनका अभिवादन किया.

हैदराबाद : बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने अभिनय से लोगों को दीवाना करने वाली ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा बीते शनिवार, 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक एसएस राजामौली की ग्लोब ट्रॉटर में शामिल हुई. एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इस कार्यक्रम में देसी गर्ल ने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया. इस कार्यक्रम में उनका स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जब प्रियंका को स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने अपने भाषण से सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत फैंस का आभार व्यक्त करते हुए किया. उन्होंने कहा, 'आज रात का जोश अद्भुत है, और यह सब आप (फैंस) की बदौलत है. आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, इसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं. मीडिया के लिए, न केवल भारत से, बल्कि पूरी दुनिया से, यह एक ऐसी भूमि है जहां सिनेमा एक उत्सव है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे अपने प्यारे भारत में फिर से फिल्म बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है.' प्रियंका ने एसएस राजामौली और महेश बाबू की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, 'मैंने पहले भी कहा है, और मैं इसे फिर से कहूंगी, तेलुगु सिनेमा में शामिल होने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका दिग्गज कलाकारों के साथ काम करना है.'

पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में बात करते हुए, प्रियंका ने कहा कि उनका किरदार भले ही बहुत डरावना था, लेकिन असल जिंदगी में वह उतने ही प्यारे हैं. उन्होंने महेश बाबू और उनके परिवार का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें घर जैसा महसूस कराया.

इस दौरान प्रियंका ने महेश बाबू के फैंस के बारे में भी बात की. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें तेलुगु नहीं आता. उन्होंने कहा, मुझे तेलुगु उतने अच्छे से नहीं आती. जब तक ये फिल्म (वाराणसी) खत्म हो जाएगी, मैं पूरी स्पीच दे दूंगी आपको.' प्रियंका की ये बात सुनकर फैंस ने खूब हुटिंग की.

प्रियंका चोपड़ा 'वाराणसी' में मंदाकिनी के रूप में नजर आएंगी. मेकर्स ने हाल ही में उनका फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया था. इस कार्यक्रम में एसएस राजामौली की फिल्म का टाइटल 'वाराणसी' का आधिकारिक एलान किया. साथ ही, एक विशाल स्क्रीन पर महेश बाबू का दमदार फर्स्ट लुक दिखाया गया, जिसमें उन्हें खून से लथपथ, त्रिशूल पकड़े और नंदी की सवारी करते हुए दिखाया गया.

ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में एसएस राजामौली, एमएम कीरवानी, भूषण कुमार, महेश बाबू की पत्नी-एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर, उनकी बेटी सितारा, पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ सुप्रिया मेनन और लेखक केवी विजयेंद्र प्रसाद शामिल थे. एमएम कीरवानी ने पुष्टि की है कि वाराणसी 2027 की गर्मियों में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.