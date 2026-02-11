ETV Bharat / entertainment

Valentine's Day 2026: प्यार, तड़प और ट्विस्ट, लव सीजन में नेटफ्लिक्स पर देखें ये टॉप के-ड्रामा, इश्क में हो जाएंगे चूर

'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेरिन्स'/'कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?' (पोस्टर) ( ETV Bharat )

हैदराबाद: वैलेंटाइन वीक चल रहा है. अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक ड्रामा देखने का प्लान बना रहे हैं तो हम लेकर आए हैं कुछ के-ड्रामा, जो आपके लायक हो सकता है. के-ड्रामा ने अपनी दिल को छू लेने वाली कहानियों और प्यारे किरदारों के लिए दुनिया भर में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है. वैलेंटाइन डे पर देखने के लिए ये रोमांटिक के-ड्रामा हैं. बेशक, आप वैलेंटाइन वीक में बिंज-वॉच कर सकते हैं. 'कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?'

अगर आपने अभी तक कोरियन रोमांटिक ड्रामा का मजा नहीं लिया है, तो के-रोमांस की दुनिया में आपका स्वागत है. 'कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?' 2026 की ट्रेंडिंग कोरियन सीरीज है. इसकी तुलना सैयारा, 'तेरे इश्क में' जैसी बॉलीवुड फिल्मों से की जा रही है. यह रोम-कॉम एक मल्टीलिंगुअल इंटरप्रेटर, जू हो-जिन (किम सियोन-हो) के बारे में है, जो एक रियलिटी डेटिंग शो के लिए इंटरप्रेटर का काम करता है, जो दो बड़े एक्टर्स एक जापानी, एक कोरियन पर फोकस करता है, जो एक साथ दुनिया भर में घूमते हैं. यह दिखाता है कि भाषा की रुकावटों के पार भी प्यार कैसे हो सकता है. 'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेरिन्स'

2025 में आई 'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेरिन्स' को पार्क बो-गम और आईयू स्टारिंग बेस्ट के-ड्रामा में से एक माना जाता है. जेजू आइलैंड पर आधारित यह सीरीज दो लोगों के इमोशनल सफर को दिखाती है. इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे दो दोस्त जिंदगी भर के लिए पार्टनर बन जाते हैं और मरते दम तक एक दूसरे से प्यार करते हैं. अपनी दिल को छू लेने वाली कहानी, पुरानी यादों को ताजा करने वाले चार्म और शानदार विजुअल्स के साथ, यह ड्रामा प्यार को खूबसूरती से दिखाता है, जो इसे वैलेंटाइन्स डे के लिए देखने के लिए एकदम सही बनाता है.