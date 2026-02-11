Valentine's Day 2026: प्यार, तड़प और ट्विस्ट, लव सीजन में नेटफ्लिक्स पर देखें ये टॉप के-ड्रामा, इश्क में हो जाएंगे चूर
क्या इस वैलेंटाइन वीकेंड पर आप परफेक्ट कोरियन-ड्रामा ढूंढ रहे हैं? इसके लिए आप हमारी वॉचलिस्ट की मदद ले सकते हैं. पूरी खबर पढ़ें...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 7:09 PM IST
हैदराबाद: वैलेंटाइन वीक चल रहा है. अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक ड्रामा देखने का प्लान बना रहे हैं तो हम लेकर आए हैं कुछ के-ड्रामा, जो आपके लायक हो सकता है. के-ड्रामा ने अपनी दिल को छू लेने वाली कहानियों और प्यारे किरदारों के लिए दुनिया भर में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है. वैलेंटाइन डे पर देखने के लिए ये रोमांटिक के-ड्रामा हैं. बेशक, आप वैलेंटाइन वीक में बिंज-वॉच कर सकते हैं.
'कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?'
अगर आपने अभी तक कोरियन रोमांटिक ड्रामा का मजा नहीं लिया है, तो के-रोमांस की दुनिया में आपका स्वागत है. 'कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?' 2026 की ट्रेंडिंग कोरियन सीरीज है. इसकी तुलना सैयारा, 'तेरे इश्क में' जैसी बॉलीवुड फिल्मों से की जा रही है. यह रोम-कॉम एक मल्टीलिंगुअल इंटरप्रेटर, जू हो-जिन (किम सियोन-हो) के बारे में है, जो एक रियलिटी डेटिंग शो के लिए इंटरप्रेटर का काम करता है, जो दो बड़े एक्टर्स एक जापानी, एक कोरियन पर फोकस करता है, जो एक साथ दुनिया भर में घूमते हैं. यह दिखाता है कि भाषा की रुकावटों के पार भी प्यार कैसे हो सकता है.
'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेरिन्स'
2025 में आई 'व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजेरिन्स' को पार्क बो-गम और आईयू स्टारिंग बेस्ट के-ड्रामा में से एक माना जाता है. जेजू आइलैंड पर आधारित यह सीरीज दो लोगों के इमोशनल सफर को दिखाती है. इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे दो दोस्त जिंदगी भर के लिए पार्टनर बन जाते हैं और मरते दम तक एक दूसरे से प्यार करते हैं. अपनी दिल को छू लेने वाली कहानी, पुरानी यादों को ताजा करने वाले चार्म और शानदार विजुअल्स के साथ, यह ड्रामा प्यार को खूबसूरती से दिखाता है, जो इसे वैलेंटाइन्स डे के लिए देखने के लिए एकदम सही बनाता है.
'जिनी, मेक अ विश'
2025 की रोमांटिक कॉमेडी के-ड्रामा 'जिनी, मेक अ विश' पुराने जादू और मॉडर्न रोमांस की कहानी है. सूजी ने का-यंग का रोल किया है, जो एक बेपरवाह औरत है जो अपनी साइकोपैथिक आदतों को कंट्रोल में रखने की कोशिश में अपनी शांत जिंदगी बिताती है. उसे एक जादुई लैंप मिलता है, जिससे वह जिनी (किम वू-बिन) को उसकी हजारों साल की नींद से जगा देती है. जिनी उसकी तीन जिंदगी बदलने वाली इच्छाएं पूरी करने का वादा करता है.
'क्रैश लैंडिंग ऑन यू'
'क्रैश लैंडिंग ऑन यू' एक ऐसा ड्रामा है, जिसे जितनी बार भी देखा जाए, मन नहीं भरेगा. इस ड्रामा में ह्यून बिन और सोन ये-जिन लीड रोल में हैं. यह ड्रामा यून से-री नाम की एक साउथ कोरियन की कहानी है, जो पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट के बाद गलती से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है. वहां, उसकी मुलाकात कैप्टन री जियोंग-ह्योक से होती है, जो उसे छिपने और घर वापस भेजने में मदद करता है. इसी दौरान दोनों को प्यार हो जाता है. यून से-री और नॉर्थ कोरियन कैप्टन री जियोंग-ह्योक लव स्टोरी और केमिस्ट्री आपको बांधकर रखने वाला है.
'माई डेमन'
फैन-फेवरेट सॉन्ग कांग की लव स्टोरी से बेहतर क्या हो सकता है? 'माई डेमन', एक ऐसी लव स्टोरी, जिसमें सॉन्ग कांग एक गुस्सैल डेमन का रोल कर रहे हैं. इस मजेदार ड्रामा में, सॉन्ग जियोंग गु-वोन का रोल कर रहे हैं, जो एक डेमन है जो 200 सालों से धरती पर रह रहा है.
हालांकि, जब वह बर्फीली वारिस डो डो-ही (किम यू-जंग) के साथ जुड़ जाता है. वह रहस्यमय तरीके से उससे उसकी पावर छीन लेती है जब तक कि वह उसके करीब न रहे. अपने वजूद को बचाने के लिए, उसे डो-ही की रक्षा करनी पड़ती है. कास्ट लिस्ट में ली सांग-यी भी शामिल हैं.