ETV Bharat / entertainment

Valentine's Day 2026: डेटिंग ऐप्स से पहले वाला प्यार, Gen-Z को दीवाना बना देंगी मिलेनियल जनरेशन की ये रोमांटिक फिल्में

'कुछ कुछ होता है' (1998): दोस्ती से मोहब्बत तक का सफर 1998 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई करण जौहर की रोमांटिक फिल्म 'कुछ कुछ होता है' आज भी दिलों को छू जाता है. यह फिल्म दोस्ती और प्यार के बीच की महीन लकीर को बखूबी दिखाती है. राहुल, अंजलि और टीना की कहानी जेन-जेड को यह समझाती है कि हर रिश्ता तुरंत रोमांटिक होना जरूरी नहीं. कभी-कभी दोस्ती ही सबसे मजबूत नींव होती है. इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं.

आज के समय में रिश्ते जल्दी बनते और टूटते हैं. ऐसे में जेन-जेड अब उन फिल्मों को देखना चाहती है, जहां प्यार धीरे-धीरे पनपता है, इमोशंस को वक्त मिलता है और रिश्तों में गहराई नजर आती है. मिलेनियम जनरेशन की रोमांटिक फिल्में इसी वजह से आज भी उतनी ही असरदार साबित हो रही हैं. आज हम मिलेनियल जनरेशन की टॉप रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसे देख जेन-जेड दीवाना हो जाएंगी.

हैदराबाद: वेलेंटाइन्स पास आते ही प्यार और रिश्तों पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. खास बात यह है कि आज की जेन-जेड, जो सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स के दौर में बड़ी हुई है. अगर इस जनरेशन को प्यार के असल मायने समझने हैं तो उन्हें मिलेनियल जनरेशन की रोमांटिक फिल्मों को देखना चाहिए.

'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (1995): क्लासिक रोमांस की मिसाल

'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को बड़े पर्दे पर आए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं. लेकिन आज भी राज और सिमरन की कहानी लोगों के दिलों को छू जाती है. यह फिल्म दिखाती है कि प्यार में छोटे-छोटे पल, सफर और विश्वास ही रिश्तों को टिकाऊ बनाते हैं. जेन-जेड के लिए यह फिल्म 'स्लो रोमांस, लाइफटाइम लव स्टोरी' हो सकती है.

'मोहब्बतें' (2000): प्यार में कोई समझौता नहीं

आदित्य चोपड़ा की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'मोहब्बते' आज भी युवाओं को प्रेरित करती है. शाहरुख खान का किरदार यह मैसेज देता है कि प्यार को दबाने से नहीं, स्वीकार करने से रिश्ते मजबूत होते हैं. जेन-जेड के लिए यह फिल्म इमोशनल, फ्रीडम और एक्सप्रेशन की अहमियत बताती है. साथ ही यह भी बताती कि प्यार में किसी तरह का समझौता और शर्त नहीं होती. सच्चा प्यार अनुशासन, डर और कठोरता के आगे हमेशा जीतती है. यह फिल्म आपको कॉलेज वाला प्यार के पलों को भी याद दिलाएगी.

'हम दिल दे चुके सनम' (1999): प्यार, त्याग और जज्बात

1999 की सबसे रोमांटिक फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' प्यार और जज्बातों की गहरी कहानी है. इस फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म की हीरोइन का किरदार की असली मोहब्बत और समाज के बंधनों के बीच की लड़ाई इसे काफी इमोशनल बनाती है. इस रोमांटिक फिल्म को मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है.

'वीर-जारा' और 'हम आपके हैं कौन' : प्यार और पारिवारिक कनेक्शन

'वीर-जारा' (2004) और 1994 में आई 'हम आपके हैं कौन' दोनों एक ऐसी फिल्में हैं, जो जेन-जेड को यह समझाती है कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि परिवार और जिम्मेदारी के साथ भी जुड़ा होता है. 'वीर-जारा' में लव और लॉयल्टी और 'हम आपके हैं कौन' में परिवार और प्यार का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है.

'जब वी मेट' (2007): खुद को समझने से शुरू होता है प्यार

गीत (करीना कपूर) और आदित्य (शाहिद कपूर) की कहानी आज की Gen Z के सबसे ज्यादा करीब मानी जाती है. यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि सेल्फ-डिस्कवरी और हीलिंग की कहानी है. इम्तियाज अली की रोमांटिक फिल्म 'जब वी मेट' यह सिखाती है कि किसी और से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ना जरूरी है.