ETV Bharat / entertainment

वैलेंटाइन डे 2026: 'ये दिल आशिकाना' से 'ओ'रोमियो' तक, वीक ऑफ लव में प्यार बढ़ाएंगी ये रोमांटिक फिल्में

फिल्म में संगीत की अहम भूमिका है. विशाल भारद्वाज एक बार फिर गुलजार और अरिजीत सिंह के साथ काम कर रहे हैं. गीत 'हम तो तेरे ही लिए' कहानी के भावनात्मक पहलू को दर्शाता है. 'ओ'रोमियो' 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.

शाहिद कपूर उस्तरा नाम के एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं. उन्हें प्यार और गुस्से से भरे एक शख्स के रूप में दिखाया गया है. ट्रेलर में उन्हें मुंबई की अंधेरी दुनिया में खतरनाक रास्तों पर चलते हुए दिखाया गया है. तृप्ति डिमरी एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं जो उस्तारा से मदद मांगने आती है. समय के साथ, उनके बीच प्यार पनपता है, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ने लगते हैं.

इस वैलेंटाइन वीक की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म 'ओ'रोमियो' है. फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो दर्द, हिंसा और गहरी भावनाओं से भरी है.

फिल्म का टाइटल सॉन्ग ये दिल आशिकाना गाने वाले स्टार सिंगर कुमार सानू ने आज 30 जनवरी को यह गुडन्यूज दी है. दिग्गज सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के पोस्टर शेयर कर फिल्म डायरेक्टर के हवाले से फिल्म की री-रिलीज होने की जानकारी दी है. कुमार सानू ने लिखा है, रिपोस्ट फ्रॉम कुकु कोहली फिल्स, 2002 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ये दिल आशिकाना, फिर आ रही है, इस बार फ्रेश एडिट और ब्रांड न्यू सॉन्ग के साथ, नई अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए'. खबरों की मानें तो फिल्म 13 फरवरी 2026 को वैलेंनटाइन वीक में रिलीज हो सकती है.

हैदराबाद: इस वैलेंटाइन वीक दर्शकों को थिएटर में खूब प्यार देखने को मिलेगा. क्योंकि इस वैलेंनटाइन रोमांस से भी कई फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. सिनेमा में री-रिलीज के दौर में अब 24 साल पुरानी रोमांटिक एक्शन फिल्म ये दिल आशिकाना भी री-रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी, जिसे कुकु कोहली ने डायरेक्ट किया था, जोकि एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के हसबैंड हैं. करण नाथ और जिविधा शर्मा स्टारर इस फिल्म का उस वक्त खूब हल्ला हुआ था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसका एक-एक गाना चार्टबस्टर बना था और इसका टाइटल सॉन्ग ये दिल आशिकाना तो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं. फिल्म के डायरेक्टर कुकु कोहली ने इस फिल्म को पसंद करने वालों को यह गुडन्यूज दी है. चलिए जानते हैं इस वैलेंटाइन डे कौन-कौनसी फिल्म रिलीज होंगी.

तू या मैं

तू या मैं वैलेंटाइन डे का एक बिल्कुल अलग अनुभव पेश करने जा रही है. इस फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन बेजॉय नाम्बियार ने किया है. यह फिल्म रोमांस, डर और जीवन रक्षा के संघर्ष का मिश्रण है.

यह कहानी दो कंटेंट क्रिएटर्स के इर्द-गिर्द घूमती है जो सहयोग और रोमांचक कारनामों के लिए मिलते हैं. शनाया मिस वैनिटी का किरदार निभाती हैं, जबकि आदर्श 'ए' नाम के एक आत्मविश्वासी क्रिएटर का किरदार निभाते हैं. उनकी यह मजेदार यात्रा एक खतरनाक मगरमच्छ से आमना-सामना होने पर बुरे सपने में बदल जाती है. एक तालाब में फंसकर घायल हो जाने के बाद, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

यह फिल्म आज के सोशल मीडिया युग पर आधारित है और आधुनिक एवं तेज गति वाली लगती है. यह उन जोड़ों के लिए है जो एक सामान्य रोमांटिक फिल्म के बजाय कुछ रोमांचक देखना चाहते हैं. 'तू या मैं' का निर्माण कलर येलो और भानुशाली स्टूडियोज ने किया है और यह 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.

दो दीवाने शहर में: एक कोमल और सच्ची प्रेम कहानी

सरल और भावुक प्रेम कहानियों के शौकीनों के लिए 'दो दीवाने शहर में' एक अच्छा ऑप्शन है. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन रवि उदयवार ने किया है.

टीजर में छोटे-छोटे पलों पर आधारित एक प्रेम कहानी दिखाई गई है. यह जोड़ा स्कूटर की सवारी करता है, साथ में खाना खाता है और बातें करते हुए हंसने-हंसाने में समय बिताता है. वे परिपूर्ण नहीं हैं और अभी भी अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. यही बात उनके रिश्ते को रियल बनाती है.

फिल्म के बैकग्राउंड में मशहूर गाना 'दो दीवाने शहर में' बजता है, जो फिल्म में गर्माहट भर देता है. फिल्म निर्माता इसे एक अपूर्ण प्रेम कहानी बताते हैं. संजय लीला भंसाली और जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.

बारा बहू: ओडिया सिनेमा से रोमांस और ड्रामा

वैलेंटाइन डे पर रीजनल रंग बिखेरने वाली फिल्म है ओडिया फिल्म 'बारा बहू'. फिल्म में सालेंद्र सामंते और शिवानी संगीता मुख्य भूमिकाओं में हैं. टीजर में रोमांस, पारिवारिक ड्रामा और भावनात्मक संघर्ष दिखाया गया है. कहानी प्यार, शादी और बदलते रिश्तों पर केंद्रित है. कोर्ट मैरिज के दृश्य और दमदार संवाद एक भावुक सफर का संकेत देते हैं. फिल्म का निर्देशन बिश्वरंजन ने किया है और यह 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.

खुशनुमा रहेगा ये वैलेंटाइन वीक

वैलेंटाइन डे 2026 सिनेमाघरों में कई तरह की प्रेम कहानियां लेकर आ रहा है. कुछ फिल्में गंभीर और गहन हैं, तो कुछ मीठी और सुकून देने वाली. कुछ ऐसे थ्रिलर भी हैं जो कुछ अलग देखना चाहते हैं. आप चाहे जिस तरह की फिल्म पसंद करते हों, इस वैलेंटाइन वीक में सिनेमाघर जाकर एक साथ समय बिताने का अच्छा मौका है.