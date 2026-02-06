ETV Bharat / entertainment

Valentines Day 2026: रोज डे पर आ रहा अरिजीत सिंह का नया गाना, प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद सलमान खान से मिलाया है हाथ

रोज डे पर अरिजीत सिंह का नया गाना 'तेरे संग' रिलीज होने वाला है. मेकर्स ने आज गाने का टीजर रिलीज किया है.

song Tere Sang Arijit Singh
'तेरे संग'/ अरिजीत सिंह (Film Poster/ IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
मुंबई: प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद अरिजीत सिंह ने सलमान खान और यूलिया वंतूर के साथ एक नए नॉन-फिल्म सिंगल, जिसका टाइटल 'तेरे संग' है, के लिए कोलैबोरेट किया है. आज, 6 फरवरी को मेकर्स ने गाने का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया है, जिसके बाद म्यूज़िक लवर्स का एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया है.

अरिजीत सिंह 27 जनवरी को प्लेबैक सिंगिंग से दूर होने के अपने फैसले का एलान किया था, जिसके बाद से ही वह सुर्खियों में हैं. उन्होंने साफ किया कि भले ही वह प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, लेकिन वह म्यूजिक बनाना जारी रखेंगे. अब, वैलेंटाइन वीक के पहले दिन उनकी आवाज में एक नया गाना रिलीज होने वाला है.

'इकोज ऑफ अस' के मेकर्स ने अपने आने वाले रोमांटिक ट्रैक 'तेरे संग' का टीजर रिलीज किया है, जिसमें अरिजीत सिंह और लूलिया वंतूर की आवाजे हैं. यह कोलैबोरेशन दो आवाजो को एक साथ ला रहा है, जो एक इमोशनल लव सॉन्ग होने का वादा करता है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसके बारे में जानकारी साझा किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा हैं, सलमान खान और अरिजीत सिंह का प्रोजेक्ट: इकोज ऑफ अस गाने का टीजर अब रिलीज हो गया है. अरिजीत सिंह और यूलिया वंतूर ने जो राजन द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के पहले गाने तेरे संग के लिए हाथ मिलाया है. गाने का टीजर अब रिलीज हो गया है, और पूरा गाना कल 7 फरवरी 2026 को रिलीज होगा.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'यह गाना सलमान खान फिल्म्स म्यूजिक के तहत लॉन्च किया गया है, और इसका म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सोनी म्यूजिक इंडिया को लाइसेंस दिया गया है. इकोज ऑफ अस में दीपक तिजोरी और यूलिया वंतूर ने अभिनय किया है.' अरिजीत सिंह की घोषणा के बाद यह पहली बार है जब उनकी आवाज किसी नए गाने में सुनी गई है. इस वीडियो में यूलिया वंतूर के साथ एक्टर दीपक तिजोरी नजर आ रहे हैं.

