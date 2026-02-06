ETV Bharat / entertainment

Valentines Day 2026: रोज डे पर आ रहा अरिजीत सिंह का नया गाना, प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद सलमान खान से मिलाया है हाथ

'तेरे संग'/ अरिजीत सिंह ( Film Poster/ IANS )

मुंबई: प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद अरिजीत सिंह ने सलमान खान और यूलिया वंतूर के साथ एक नए नॉन-फिल्म सिंगल, जिसका टाइटल 'तेरे संग' है, के लिए कोलैबोरेट किया है. आज, 6 फरवरी को मेकर्स ने गाने का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया है, जिसके बाद म्यूज़िक लवर्स का एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया है. अरिजीत सिंह 27 जनवरी को प्लेबैक सिंगिंग से दूर होने के अपने फैसले का एलान किया था, जिसके बाद से ही वह सुर्खियों में हैं. उन्होंने साफ किया कि भले ही वह प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, लेकिन वह म्यूजिक बनाना जारी रखेंगे. अब, वैलेंटाइन वीक के पहले दिन उनकी आवाज में एक नया गाना रिलीज होने वाला है. 'इकोज ऑफ अस' के मेकर्स ने अपने आने वाले रोमांटिक ट्रैक 'तेरे संग' का टीजर रिलीज किया है, जिसमें अरिजीत सिंह और लूलिया वंतूर की आवाजे हैं. यह कोलैबोरेशन दो आवाजो को एक साथ ला रहा है, जो एक इमोशनल लव सॉन्ग होने का वादा करता है.