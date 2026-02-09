Valentine's Day 2026: 'धुरंधर' के 'रहमान डकैत' से 'डार्लिंग' तक, जुड़े कई नाम, मगर अभी तक सिंगल हैं ये स्टार्स
भारतीय सिनेमा में कई ऐसे सितारे हैं, जो कई डेटिंग करने के बाद भी अभी तक सिंगल हैं. तो चलिए जानते हैं उनके बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 9, 2026 at 9:02 PM IST
हैदराबाद: फिल्मों के अलावा, फिल्मी सितारे अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. कई बार इनकी डेटिंग, रिश्तों की चर्चाएं और ब्रेकअप की खबरें सामने आती रहती हैं. इन सबके बावजूद कई ऐसी हस्तियों हैं, जो अपना प्यार खोने का बाद अभी तक सिंगल हैं.
अक्षय खन्ना: सादगी और एकांत
अक्षय खन्ना बॉलीवुड के उन चुनिंदा स्टार्स में हैं, जो अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं. 90 के दशक से लेकर अब तक उनका नाम कभी-कभार डेटिंग की खबरों से जुड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्तों पर खुलकर बात नहीं की. अक्षय खन्ना आज भी सिंगल हैं. और अभिनय और निजी सुकून को सबसे ऊपर मानते हैं.
कार्तिक आर्यन: चर्चाओं में ज्यादा, रिश्तों में कम
कार्तिक आर्यन का नाम बीते कुछ सालों में कई हसीनाओं के साथ जोड़ा गया. सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी गलियारों तक उनकी डेटिंग को लेकर अक्सर चर्चा होती रही. हालांकि, कार्तिक ने कभी किसी रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया. फिलहाल वह सिंगल हैं और अपने करियर को प्राथमिकता दे रहे हैं.
आदित्य रॉय कपूर: निजी जिंदगी पर चुप्पी
आदित्य रॉय कपूर आशिकी 2 के बाद से लंबे समय तक बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहे. इसके बाद भी उनके नाम को लेकर कई अटकलें लगीं. आदित्य का नाम सारा अली के साथ भी जोड़ा गया था. लेकिन आदित्य ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी पर चुप्पी साधे रखी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आदित्य इस समय सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं.
अर्जुन कपूर: खुले तौर पर खुद को बताया सिंगल
अर्जुन कपूर का नाम लंबे समय तक मलाइका अरोड़ा के साथ जुड़ा रहा. यह रिश्ता काफी समय तक सार्वजनिक रहा, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप के बाद अर्जुन कपूर ने खुले तौर पर खुद को सिंगल बताया और कहा कि वह फिलहाल खुद पर और अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं.
टाइगर श्रॉफ: करियर और फिटनेस पर फोकस
टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की जोड़ी कई सालों तक बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में शामिल रही. ब्रेकअप के बाद टाइगर ने भी खुद को सिंगल बताया. आज टाइगर अपना ज्यादातर समय फिल्मों, एक्शन ट्रेनिंग और फिटनेस को दे रहे हैं और निजी जिंदगी को निजी ही बनाए रखे हुए हैं.
प्रभास: सही समय का इंतजार
टॉलीवुड एक्टर प्रभास अभी तक सिंगल हैं. वह अक्सर एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के साथ अपनी करीबी दोस्ती को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उनके कई फैंस चाहते हैं कि वे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने हमेशा यह साफ किया है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. इंटरव्यू में प्रभास ने कई बार कहा है कि उन्हें शादी करने की कोई जल्दी नहीं है. वह सही समय और सही इंसान का इंतजार कर रहे हैं.