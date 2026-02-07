ETV Bharat / entertainment

Valentine Day 2026: वीक ऑफ लव शुरू, 'प्यार तो सभी करते हैं..' रोज डे पर इन लविंग डायलॉग से जीतें पार्टनर का दिल

आज अगर आप जिसे चाहते हैं और उसे दिल की बात कहना चाहते हैं, तो इन 10 रोमांटिक डायलॉग को एक बार जरूर पढ़ लें.

Valentine Week 2026 Rose Day
वैलेंटाइन डे रोज डे (Screen Grab)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 7, 2026 at 11:48 AM IST

5 Min Read
हैदराबाद: आज 7 फरवरी 2026 को प्यार के हफ्ते वैलेंटाइन डे की शुरुआत हो चुकी है. प्यार के ये वो 7 दिन जब प्यार खुलकर, ड्रामाटिक और बेबाक फिल्मी अंदाज में मनाया जाता है. और सच कहें तो, बॉलीवुड से बेहतर रोमांस को कौन समझता है? बड़े-बड़े इकरार से लेकर कोमल, दिल पिघला देने वाले वादों तक, हिंदी सिनेमा ने हमें ऐसे डायलॉग दिए हैं जो जीवन से भी बड़े लगने लगते हैं.

अगर आज आप अपने प्यार को कहने के लिए तैयार हैं और अपनी दिल की बात कहने के लिए शब्द नहीं हैं, तो चिंता न करें, बॉलीवुड ने आपके लिए पहले ही तैयारी कर ली है. इस वैलेंटाइन डे पर, इन लाजवाब बॉलीवुड डायलॉग्स से अपने प्यार का दिल जीतें और उन्हें फूल के साथ प्रपोज करें. ये डायलॉग्स थोड़े फिल्मी हैं, लेकिन दिल को छू लेने वाले हैं और इनसे आप पर गहरा असर पड़ेगा।

जैसे ही आप इस वैलेंटाइन डे को अपने खास व्यक्ति के साथ मनाने की योजना बना रहे हैं, यहां कुछ सबसे यादगार रोमांटिक संवाद दिए गए हैं जिनका उपयोग आप अपने प्रियजन को प्रस्ताव देने के लिए कर सकते हैं.

1. "मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ इसलिए जन्मा हूं कि तुमसे प्यार कर सकूं, और तुम सिर्फ इसलिए कि एक दिन मेरी बन जाओ" - आमिर खान (दिल चाहता है) (2001)

कब कहें: जब आप कोई बड़ी, दिल से निकली बात कहना चाहते हों और उन्हें बताना चाहते हों कि वे ही आपके फ्यूचर हैं.

2. "जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता" - करीना कपूर (जब वी मेट- 2007)

जब कोई प्यार में होता है, तो उसमें सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता.

कब कहें: जब वे उम्र, दूरी, पारिवारिक दबाव या समाज को लेकर चिंतित हों - और आप उन्हें यह याद दिलाना चाहते हों कि प्यार नियमों का पालन नहीं करता.

3. "प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो" - (कल हो ना हो-2003) शाहरुख खान

कह कहें: जब आप उन्हें यह महसूस कराना चाहते हैं कि वे आपके के लिए सबकुछ हैं.

4. "हम एक बार जीते हैं... एक बार मरते हैं... शादी भी एक बार होती है, और प्यार... एक ही बार होता है" - (शाहरुख खान कुछ कुछ होता है 1998)

कब कहें : जब आप कमिटेड होने को लेकर गंभीर हों और उन्हें यह बताना चाहते हों कि यह प्यार हैं.

5. "इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलने की साजिश की है" - (शाहरुख खान- ओम शांति ओम 2007)

कब कहें: जब आप यह कहना चाहते हों कि कैसे भाग्य ने ही आप दोनों को मिलवाया था.

6. "कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है" - (शाहरुख खान-ओम शांति ओम (2007)

कब कहें : जब आप प्यार और भाग्य में अटूट विश्वास व्यक्त करना चाहते हों.

7. "लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेड़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों को आता है" - (रणबीर कपूर -ऐ दिल है मुश्किल 2016)

कब कहें: यह उन पल के लिए है जब आप रिश्ते के उतार-चढ़ाव को स्वीकार करते हैं, फिर भी एक-दूसरे के प्यार में मिलने वाले आराम और शांति का जश्न मनाते हैं.

8. "हम से बचकर जाओगे कैसे, अपने दिल से हम निकलोगे कैसे, हम वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे" - (आमिर खान -फना 2006)

कब कहें: जब आप अपने रिश्ते की गहराई को उजागर करना चाहते हो, यह दर्शाते हुए कि आपका प्यार प्योर है, मानो उनके होना ही एक हिस्सा हो.

9. 'तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की ज़रूरत नहीं है. मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूं" -(अमीषा पटेल- कहो ना प्यार है 2000)

कब कहें: जब आप यह कहना चाहते हो कि आपका प्रेम जिस्मानी नहीं, बल्कि रूमानी है.

10. "दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं चाहते, कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है, कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती, ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं, मोहब्बत के रिश्ते होते हैं" - (शाहरुख खान - कभी खुशी कभी गम 2001)

कब कहें: यह उन गहरे रिश्तों की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा है, खासकर जब यह दोस्ती से पनपने वाला प्यार हो.

