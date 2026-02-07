ETV Bharat / entertainment

Valentine's Day 2026: सच्चे प्यार की अधूरी कहानी, लैला-मजनू से कम नहीं थी इन सेलेब्स की लव-स्टोरी, जुदाई से टूटे थे फैंस

Gen Z को इन पांच कपल की अधूरी रह गई सच्चे प्यार की कहानी के बारे में जरूर जानना चाहिए.

Valentine Day 2026
सच्चे प्यार की वो अधूरी कहानी, (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 7, 2026 at 3:45 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: प्यार का महीना फरवरी अपने चार दिन पूरे कर चुका है और अब प्यार का हफ्ता (7 से 14 फरवरी) वैलेंटाइन डे 2026 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इसके बाद चारों ओर कमिटेड कपल और उनके बीच का प्यार ही प्यार नजर आएगा. इस वैलेंटाइन प्यार की नई-नई कहानियां शुरू हो, इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं प्यारी की उनकी सच्ची कहाानियों के लिए बारें जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकीं. यह प्रेम कहानी हैं उन हिंदी सिनेमा के स्टार्स की, जिनके बीच की मोहब्बत लैला मजनू से कम नहीं थी.

दिलीप कुमार और मधुबाला

हिंदी सिनेमा के ट्रेजडी किंग और भारत की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहीं जाने वालीं मधुबाला की प्रेम कहानी भी पूरी ना हो सकी. दोनों एक-दूजे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन फैमिली के बीच में आने पर इनका प्यार मुकम्मल जहां ना पा सका. दिलीप और मधुबाला फिल्म मुगल ए आजम में साथ में दिखे थे और लोगों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया था. मधुबाला और दिलीप शादी भी करने वाले थे, लेकिन एक्ट्रेस की फैमिली इस रिशते के खिलाफ थी. दिलीप और मधुबाला का प्यार सच्चा था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई.

राज कपूर और नरगिस

हिंदी सिनेमा की हिट जोड़ियों मे से एक राज कपूर और नरगिस की भी जोड़ी थी, जिसने आग, बरसात, अंदाज, अवारा और श्री 420 जैसी प्यार से सजी फिल्में दीं. भारत के आजाद होने के बाद इस जोड़ी ने लोगों में प्यार की अलख जगाने का काम किया. राजकपूर और नरगिस के प्यार की चिंगागी फिल्म आग के सेट से उठने लगी थी. 9 साल तक दोनों ने एक-दूजे को डेट किया, जबकि एक्टर शादीशुदा थे. राजकपूर ने पत्नी कृष्णा को छोड़ने का फैसला ना कर नरगिस से रिश्ता खत्म कर लिया.

अमिताभ बच्चन और रेखा

हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा चर्चित लव स्टोरी में से एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और सदाबहार ब्यूटी रेखा की कथित जोड़ी की भी है. अमिताभ बच्चन शादीशुदा होते हुए भी रेखा की खूबसूरती पर दिल हार बैठे थे. चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ने साथ में कई फिल्में कीं और इनकी फिल्मों में इनकी आंखों में एक-दूजे के लिए होने वाली फीलिंग्स साफ नजर आती थी. रेखा आज भी अपनी मांग सिंदूर से भरती है, लोगों के मन में आज भी यह सवाल है कि दिग्गज आज भी किसके लिए सजती हैं. आज भी जब अमिताभ और रेखा एक छत के नीचे स्पॉट होते हैं, तो उनके प्यार के चर्चे होने लगते हैं.

सलमान खान और ऐश्वर्या राय

90 के दशक का सबसे चर्चित पूर्व बॉलीवुड कपल सलमान खान और ऐश्वर्या राय के प्यार के चर्चे तो गली-गली थे. हम दिल दे चुके सनम के सेट पर मिले सलमान और ऐश एक दूजे को दिल दे तो चुके थे, लेकिन उनके दो दिल कभी एक नहीं हो पाए. सलमान और ऐश दोनों को बेइंतहा मोहब्बत करते थे. सलमान और ऐश ऑलमोस्ट शादी करने वाले थे, लेकिन दोनों के बीच अनबन होने के चलते ये रिश्ता आगे ना बढ़ सका. ऐश और सलमान के रिश्ता टूटने की वजह से सलमान का गुस्सैल रवैया बताया जाता रहा है.

शाहिद कपूर और करीना कपूर

आखिर में बात करेंगे 21वीं सदी की शाहिद कपूर और करीना कपूर की लव-स्टोरी की. शाहिद और करीना के बीच प्यार साल 2007 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म जब वी मेट के दौरान खत्म होने लगा था. इससे पहले तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और दोनों के बीच सेट पर भी प्यार देखने को मिला. वर्क कमिटमेंट और करियर पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से करीना और शाहिद में दूरिया बनने लगी, जो फिर कभी कम नहीं हुईं और इस तरह इस जोड़ी की भी सच्चे प्यार की कहानी अधूरी रह गई.

संपादक की पसंद

