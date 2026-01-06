ETV Bharat / entertainment

काउंटडाउन शुरू: 'वध 2' का दमदार पोस्टर जारी, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता आए नजर, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

हैदराबाद: थिएटर में रिलीज होने में अब सिर्फ एक महीना बाकी है और वध 2 को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. इसी बीच लव फिल्म्स ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता वाला एक दमदार नया पोस्टर रिलीज किया है. 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली यह फिल्म एक मजबूत और अपने साथ बांधे रखने वाली कहानी का वादा करती है, जो सोच, नैतिकता और सच की नाज़ुक परतों को गहराई से छूती है.

नए पोस्टर में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक शांत और सोच में डूबे हुए पल में नजर आ रहे हैं। उनकी गंभीर और ठहरी हुई मौजूदगी इशारा करती है कि कहानी कई नजरियों से बनी है, जहां सच एक जैसा नहीं बल्कि परतों में छिपा है. यह पोस्टर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि नजरिया, इरादा और विश्वास कैसे बदलते हैं.

जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखी और निर्देशित वध 2 में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में नजर आएंगे. यह फिल्म एक नई कहानी लेकर आती है, लेकिन वध की वही भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली गहराई बरकरार रखती है. लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है.