ETV Bharat / entertainment

काउंटडाउन शुरू: 'वध 2' का दमदार पोस्टर जारी, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता आए नजर, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखी और निर्देशित वध 2 में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में नजर आएंगे.

Vadh 2 Neena Gupta and Sanjay Mishra New Poster Out
'वध 2' का दमदार पोस्टर जारी (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 6, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: थिएटर में रिलीज होने में अब सिर्फ एक महीना बाकी है और वध 2 को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. इसी बीच लव फिल्म्स ने संजय मिश्रा और नीना गुप्ता वाला एक दमदार नया पोस्टर रिलीज किया है. 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली यह फिल्म एक मजबूत और अपने साथ बांधे रखने वाली कहानी का वादा करती है, जो सोच, नैतिकता और सच की नाज़ुक परतों को गहराई से छूती है.

नए पोस्टर में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक शांत और सोच में डूबे हुए पल में नजर आ रहे हैं। उनकी गंभीर और ठहरी हुई मौजूदगी इशारा करती है कि कहानी कई नजरियों से बनी है, जहां सच एक जैसा नहीं बल्कि परतों में छिपा है. यह पोस्टर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि नजरिया, इरादा और विश्वास कैसे बदलते हैं.

जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखी और निर्देशित वध 2 में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता बिल्कुल नए किरदारों में नजर आएंगे. यह फिल्म एक नई कहानी लेकर आती है, लेकिन वध की वही भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली गहराई बरकरार रखती है. लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है.

वध 2 को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है, खासकर 56वें IFFI 2025 में जब फिल्म का गाला प्रीमियर हाउसफुल शो में हुआ. स्क्रीनिंग के बाद लंबे समय तक तालियां बजती रहीं और फिल्म को खूब सराहना मिली. इस मौके ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार और भरोसेमंद कलाकारों में से हैं.

लव फिल्म्स के बैनर तले बनी वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

ये भी पढ़ें:

'राहु-केतु' ट्रेलर: पुलकित-वरुण ने लगाया मॉडर्न कॉमेडी का तड़का, फिर हंसा-हंसाकर लोट-पोट करेंगे 'फुकरे बॉयज'

TAGGED:

VADH 2 NEENA GUPTA SANJAY MISHRA
VADH 2 POSTER
SANJAY MISHRA
VADH 2 NEW POSTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.