'वी. शांताराम' बायोपिक: सिद्धांत चतुर्वेदी के बाद अब तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक आउट, इस रोल में दिखेंगी 'मिल्की ब्यूटी'
'वी. शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी भी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 9, 2025 at 1:38 PM IST
हैदराबाद: तमन्ना भाटिया की 'वी. शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' की फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी भी है. सिद्धांत चतुर्वेदी का सिनेमा के दिग्गज वी शांताराम के रूप में पहला लुक कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था. वहीं, आज, 9 दिसंबर को, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर तमन्ना का कैरेक्टर पोस्टर शेयर करके फिल्म से उनका लुक जारी किया है.
मंगलवार, 9 दिसंबर को 'वी. शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक जारी किया और कैप्शन में उनके किरदार के बारे में खुलासा करते हुए लिखा है, 'जयश्री - एक युग की स्टार. एक विरासत के पीछे की ताकत. इतिहास में लौटता एक अध्याय.'
पोस्टर में तमन्ना भाटिया जयश्री के रोल में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उन्होंने एक शानदार गुलाबी साड़ी पहनी है जो उनकी सहज सुंदरता को और निखार रहा है. जैसे ही आप इसे देखते हैं, आप पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं.
कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने फिल्म के लीड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी का फर्स्ट लुक जारी किया था और उनके किरदार से पर्दा हटाया है. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'जिस विद्रोही ने भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित किया, वह वापस वहीं लौट आया है जहाँ उसे होना चाहिए- बड़े पर्दे पर.'
वी. शांताराम एक ऐतिहासिक बायोपिक ड्रामा है जो भारत के सबसे दूरदर्शी कहानीकारों में से एक वी. शांताराम के जीवन पर आधारित है. यह फिल्म साइलेंट एरा से लेकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली फिल्ममेकर्स में से एक बनने तक के उनके शानदार सफर को दिखाती है.
यह फिल्म इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे वी. शांताराम ने कोल्हापुर में घोर गरीबी में पैदा होने के बावजूद पुणे में बाबूराव पेंटर के अंडर फिल्ममेकिंग सीखी और फिर झनक झनक पायल बाजे (1955), दो आंखें बारह हाथ (1957) जैसी फिल्मों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई.
'वी शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' को अभिजीत शिरीष देशपांडे ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इस फिल्म को राजकमल एंटरटेनमेंट, कैमरा टेक फिल्म्स और रोरिंग रिवर्स प्रोडक्शंस ने पेश किया है. इसे राहुल किरण शांताराम, सुभाष काले और सरिता अश्विन वर्दे ने प्रोड्यूस किया है.