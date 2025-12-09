ETV Bharat / entertainment

'वी. शांताराम' बायोपिक: सिद्धांत चतुर्वेदी के बाद अब तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक आउट, इस रोल में दिखेंगी 'मिल्की ब्यूटी'

'वी. शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक ( Poster )

हैदराबाद: तमन्ना भाटिया की 'वी. शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' की फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी भी है. सिद्धांत चतुर्वेदी का सिनेमा के दिग्गज वी शांताराम के रूप में पहला लुक कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था. वहीं, आज, 9 दिसंबर को, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर तमन्ना का कैरेक्टर पोस्टर शेयर करके फिल्म से उनका लुक जारी किया है. मंगलवार, 9 दिसंबर को 'वी. शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक जारी किया और कैप्शन में उनके किरदार के बारे में खुलासा करते हुए लिखा है, 'जयश्री - एक युग की स्टार. एक विरासत के पीछे की ताकत. इतिहास में लौटता एक अध्याय.' पोस्टर में तमन्ना भाटिया जयश्री के रोल में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उन्होंने एक शानदार गुलाबी साड़ी पहनी है जो उनकी सहज सुंदरता को और निखार रहा है. जैसे ही आप इसे देखते हैं, आप पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं.