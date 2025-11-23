ETV Bharat / entertainment

रातोंरात सिंगिग सेंसेशन बना उत्तराखंड का ये सिंगर, सलमान खान भी हुये फैन, जानिये कैसे

देहरादून: उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. खेल जगत, बॉलीवुड, राजनीति हो या फिर देश की सरहद पर खड़े सैनिक, हर जगह देवभूमि उत्तराखंड के युवा खड़े नजर आते हैं. पहाड़ से आने वाली प्रतिभाओं को हमेशा लोगों ने खूब प्यार दिया है. ऐसे ही एक प्रतिभा आजकल उभर रही है. यह युवा अपनी टैलेंट से संगीत जगत में तहलका मचा रहा है. इस युवा का नाम मान पानू है.

कुमाऊं के छोटे से इलाके से आने वाले मान पानू महज 25 साल के हैं. इस छोटी सी उम्र में उनकी आवाज में गजब की गंभीरता है. इन दिनों मान पानु के गाने की लाइन हर किसी की जुबान पर है. मान पानू इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो I poposter में हिस्सा ले रहे हैं. जहां वे अपनी आवाज और गाने के शब्दों को लेकर छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें लाखों लोग सुन रहे हैं. उनकी मखमली आवाज के दीवानों में सलमान खान भी शामिल हो गए हैं.

मान पानू उत्तराखंड के नैनीताल जिले से ताल्लुक रखते हैं. मान पानू ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में डिग्री की है. साल 2022 से वह मुंबई में ही असिस्टेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम भी कर रहे हैं. रियलिटी शो में I M DONE गाने के बाद से वह वायरल हो गये हैं. उनके गाने के लिरिक्स हर किसी की जुबान पर चढ़ गये हैं. मान पानू के दूसरे गाने भी अब सोशल मीडिया पर खूब देखें जा रहे हैं. जिससे उनकी सोशल विजिबिलिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है. इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं.