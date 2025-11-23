ETV Bharat / entertainment

रातोंरात सिंगिग सेंसेशन बना उत्तराखंड का ये सिंगर, सलमान खान भी हुये फैन, जानिये कैसे

मान पानू इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो I-Popstar में प्रतिभाग कर रहे हैं. जहां से उनका एक ब्रेकअप सॉन्ग वायरल हुआ है

UTTARAKHANDI SINGER MAAN PANU
सिंगर मान पानू (फोटो सोर्स: maanpanu_)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 11:24 AM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. खेल जगत, बॉलीवुड, राजनीति हो या फिर देश की सरहद पर खड़े सैनिक, हर जगह देवभूमि उत्तराखंड के युवा खड़े नजर आते हैं. पहाड़ से आने वाली प्रतिभाओं को हमेशा लोगों ने खूब प्यार दिया है. ऐसे ही एक प्रतिभा आजकल उभर रही है. यह युवा अपनी टैलेंट से संगीत जगत में तहलका मचा रहा है. इस युवा का नाम मान पानू है.

कुमाऊं के छोटे से इलाके से आने वाले मान पानू महज 25 साल के हैं. इस छोटी सी उम्र में उनकी आवाज में गजब की गंभीरता है. इन दिनों मान पानु के गाने की लाइन हर किसी की जुबान पर है. मान पानू इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो I poposter में हिस्सा ले रहे हैं. जहां वे अपनी आवाज और गाने के शब्दों को लेकर छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें लाखों लोग सुन रहे हैं. उनकी मखमली आवाज के दीवानों में सलमान खान भी शामिल हो गए हैं.

मान पानू उत्तराखंड के नैनीताल जिले से ताल्लुक रखते हैं. मान पानू ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में डिग्री की है. साल 2022 से वह मुंबई में ही असिस्टेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम भी कर रहे हैं. रियलिटी शो में I M DONE गाने के बाद से वह वायरल हो गये हैं. उनके गाने के लिरिक्स हर किसी की जुबान पर चढ़ गये हैं. मान पानू के दूसरे गाने भी अब सोशल मीडिया पर खूब देखें जा रहे हैं. जिससे उनकी सोशल विजिबिलिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है. इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं.

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी मान पानू को प्रेज कर रहे हैं. सुपरस्टार सलमान खान ने भी मान पानू के गाने का ट्रैक अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. जिसमें सलमान खान ने लिखा बहुत समय बाद एक अच्छा ट्रैक आया है. काश यह मेरा एक गाना होता. सलमान खान ने उनके इस गाने को अपनी सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए मान पानू को टैग भी किया है.

सिंगिंग रियलिटी शो में जज भी उनके दीवाने हो गए हैं. हाल ही में शो में मान पानु के माता-पिता पहुंचे. तब शो में सभी लोग इमोशनल हो गए. तब मान पानु की मां ने कहा तेरी वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं. आज हम जहाज में भी बैठे हैं. जिसका कारण मान पानु की कड़ी मेहनत है.

पढे़ं- जुबिन नौटियाल और अमित सागर की जोड़ी फिर छायी, 'ज्यून सी मुखड़ी तेरी आंखियों मा' मचा रही धमाल

पढे़ं- जुबिन नौटियाल का 'सुवा तेरी यादों मा' सॉन्ग मचा रहा धमाल, म्यूजिक कंपोजर अमित सागर की तारीफ

पढे़ं- 'कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू'...अस्पताल बेड से पवनदीप का इमोशनल गीत, फैंस बोले- Get Well Soon

Last Updated : November 23, 2025 at 12:21 PM IST

TAGGED:

उत्तराखंडी सिंगर मान पानू
कौन हैं सिंहर मान पानू
सिंगर मान पानू सलमान खान
UTTARAKHANDI SINGER MAAN PANU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.