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उत्तराखंड फिल्म पुरस्कार: 5 अक्टूबर तक होंगे आवेदन, जानिए किस कैटेगिरी में क्या मिलेगा

उत्तराखंड फिल्म पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं.

UTTARAKHAND FILM AWARDS
उत्तराखंड फिल्म पुरस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 5:42 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य स्तरीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत होने जा रही है. फिल्म नीति-2024 के तहत हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ-साथ गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी जैसी उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली-भाषाओं में बनी फिल्मों को भी सम्मान दिया जाएगा. 2024 और 2025 में उत्तराखंड में शूट हुई फिल्मों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. पुरस्कारों में प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित नगद धनराशि भी दी जाएगी.

राज्य गठन के बाद पहली बार फिल्म पुरस्कार: उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों, तकनीशियनों तथा फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड राज्य फिल्म पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशन और मार्गदर्शन में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुरस्कारों के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है. फिल्म नीति-2024 में पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों और उनके लिए निर्धारित धनराशि का प्रावधान पहले से किया गया है. चयनित विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ चेक के माध्यम से निर्धारित नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.

2024 और 2025 में शूट हुई फिल्मों को मिलेगा मौका: उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की ओर से इस बार वर्ष 2024 और 2025 में उत्तराखंड में शूट हुई फिल्मों को पुरस्कार के लिए शामिल किया जा रहा है. पुरस्कारों की मुख्य रूप से दो श्रेणियां रखी गई हैं. पहली श्रेणी में हिंदी और अन्य भाषाओं में बनी फिल्में शामिल होंगी, जबकि दूसरी श्रेणी में उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली-भाषाओं में बनी फिल्में शामिल की जाएंगी. इनमें गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी समेत राज्य की अन्य क्षेत्रीय बोलियों में निर्मित फिल्मों को मौका मिलेगा. नोडल अधिकारी केएस चौहान ने बताया दोनों प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न उप-श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे.

सर्वश्रेष्ठ फिल्म से अभिनेता, अभिनेत्री और सिनेमेटोग्राफर तक सम्मान: फिल्म पुरस्कारों में केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ही सम्मानित नहीं किया जाएगा, बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को भी पुरस्कार दिया जाएगा. नियमावली में हिंदी और अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म को 2 लाख रुपये, सर्वोत्कृष्ट निर्देशक को 1.50 लाख रुपये और सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा लेखक, गायक, सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री और सिनेमेटोग्राफर को 1-1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है.

वहीं उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के लिए भी इसी तरह अलग-अलग पुरस्कार रखे गए हैं. इसमें सर्वोत्कृष्ट फिल्म के लिए 2 लाख रुपये, सर्वोत्कृष्ट निर्देशक के लिए 1.50 लाख रुपये और सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, अभिनेत्री, पटकथा लेखक, गायक, सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री, सिनेमेटोग्राफर और सर्वोत्कृष्ट एलबम गायक के लिए 1-1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित है.


लाइफ टाइम अचीवमेंट से डॉक्यूमेंट्री और लाइन प्रोड्यूसर तक पुरस्कार: राज्य फिल्म पुरस्कारों का दायरा केवल फीचर फिल्मों तक सीमित नहीं रखा गया है. फिल्म क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा. जिसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये है. इसके अलावा परिषद में पंजीकृत सर्वोत्कृष्ट लाइन प्रोड्यूसर को 1 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्था की ओर से पुरस्कृत सर्वोत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री निर्माता को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. राज्य में फिल्मांकित सर्वोत्कृष्ट तीन लघु फिल्मों को भी पुरस्कार मिलेगा. लघु फिल्म श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 1.50 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 50 हजार रुपये रखा गया है.

वीलॉग और म्यूजिक वीडियो को भी मिलेगा सम्मान: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड को प्रमोट करने वाले कंटेंट को भी पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है. सर्वोत्कृष्ट वीलॉग/ट्रैवलॉग निर्माता को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. इसमें सबसे अधिक व्यूज, उत्तराखंड के प्रमुख डेस्टिनेशन और राज्य के स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले YouTube, Facebook, Instagram या समकक्ष प्लेटफॉर्म पर प्रसारित वीडियो को ध्यान में रखा जाएगा. इसी तरह सर्वोत्कृष्ट म्यूजिक वीडियो के लिए प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय 75 हजार रुपये और तृतीय 50 हजार रुपये निर्धारित है. इसमें परिषद द्वारा अधिसूचित संस्था या प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसे वीडियो को शामिल किया जाएगा. जिनमें उत्तराखंड के स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों और डेस्टिनेशन को प्रदर्शित किया गया हो.

5 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन: नोडल अधिकारी केएस चौहान के मुताबिक पुरस्कारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन प्राप्त होने के बाद स्क्रूटनी कमेटी की ओर से आवेदनों और संबंधित फिल्मों की जांच की जाएगी. इसके बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उन्होंने बताया नवंबर या दिसंबर में भव्य समारोह आयोजित कर पुरस्कार प्रदान किए जाने की संभावना है.

हर साल नवंबर-दिसंबर में होगा फिल्म पुरस्कार समारोह: केएस चौहान ने कहा किसी कलाकार या फिल्म मेकर को जब पुरस्कार मिलता है तो उसे यह अनुभूति होती है कि उसकी कला और हुनर को सरकार की ओर से सम्मान दिया गया है. इससे कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है. उन्होंने बताया यह केवल एक बार की पहल नहीं है, बल्कि अब राज्य फिल्म पुरस्कार हर वर्ष आयोजित किए जाएंगे. इस बार 2024 और 2025 में बनी या उत्तराखंड में शूट हुई फिल्मों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं. 2026 की फिल्मों के लिए वर्ष 2027 में पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके बाद हर साल नवंबर-दिसंबर के दौरान राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करने की योजना है.

फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एंबेसडर का भी प्रावधान: फिल्म नीति में उत्तराखंड की फिल्म संस्कृति और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसी भारतीय फिल्म हस्ती अथवा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी को ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है. इसके लिए परिषद के अध्यक्ष की ओर से मानदेय और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए परिषद के कोष से स्वीकृति दी जा सकती है.

अधिकतम 10 लाख तक अतिरिक्त और 30 लाख तक विशेष पुरस्कार: निर्धारित पुरस्कारों के अलावा परिषद के अध्यक्ष की ओर से समय-समय पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अन्य पुरस्कार भी निर्धारित किए जा सकेंगे. वहीं राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार संस्थाओं में पुरस्कृत फिल्मों को परिषद की ओर से समय-समय पर अधिकतम 30 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है. इसकी धनराशि CEO, फिल्म विकास परिषद की अनुमति के बाद निर्धारित की जाएगी.

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