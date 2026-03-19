'उस्ताद भगत सिंह' X रिव्यू: पवन कल्याण की एक्शन-कॉमेडी देख लोगों को याद आई 'थोलिप्रेमा', जानें फिल्म पैसा वसूल या वेस्ट ऑफ टाइम
आइए जानते हैं कि फैंस ने 'उस्ताद भगत सिंह' का फर्स्ट डे शो देखने के बाद इस फिल्म के बारे में क्या कहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: पवन कल्याण, श्रीलीला और राशि खन्ना अभिनीत तेलुगू एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हरीश शंकर की निर्देशित यह फिल्म, 18 मार्च को उत्तरी अमेरिका में अपने प्रीमियर शो के बाद पूरे भारत में रिलीज हुई. फिल्म रिलीज होने के बाद, जिन लोगों ने इसकी शुरुआती स्क्रीनिंग देखी, उन्होंने सोशल मीडिया पर खास तौर पर एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल अपनी प्रतिक्रियाएं पोस्ट करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं दर्शक फिल्म के विषयों, अभिनय और कहानी पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं...
बॉक्स ऑफिस पर इसका मुक़ाबला रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' से हो रहा है. ये दोनों फिल्में ईद, गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों के मौकपर रिलीज हुई हैं.
'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं, जबकि श्रीलीला और राशि खन्ना लीड फीमेल किरदारों में हैं. इनके साथ ही आर. पार्थिबन एक सहायक भूमिका में नजर आए हैं. इस फिल्म की कहानी और निर्देशन हरीश शंकर ने किया है, और इसका निर्माण नवीन येरनेनी तथा वाई. रवि शंकर ने 'मैत्री मूवी मेकर्स' बैनर के तहत किया गया है.
एक्स हैंडल यूजर्स रिएक्शन
एक दर्शक ने फिल्म खत्म होने के बाद अपना रिव्यू एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है, 'मेरा शो खत्म हो गया. क्लाइमैक्स थोड़ा लंबा लगा, लेकिन कुल मिलाकर दूसरा हाफ बहुत जबरदस्त था. हरीश ने डायलॉग, इमोशन और एंटरटेनमेंट—हर कैटेगरी में कमाल कर दिया. पवन कल्याण ने फिल्म में कई जगहों पर फैंस को अपना वही पुराना, क्लासिक अंदाज दिखाया. मेरी रेटिंग—3.75/5.'
#UstaadBhagatSingh— INNOCENT EVIL ⁶𓅓 (@raju_innocentev) March 18, 2026
Done with my show. Climax felt a little prolonged but a very solid 2nd half overall@harish2you scored in every category like Dialouges ,emotion and entertainment 🔥
Pawan Kalyan gave pure vintage fans stuff at so many places in the film
My rating- 3.75/5
Went in with low expectations… walked out with goosebumps 🔥— chakradharpaidi (@chakradharpaidi) March 19, 2026
Ustaad Bhagat Singh pure mass blast 💥
Pawan Kalyan screen presence is not just acting it’s pure aura 👑
Harish Shankar proves again he’s the ultimate mass captain
Every time he teams up with PSPK,it’s a BLOCKBUSTER
एक ने लिखा है, 'कम उम्मीदों के साथ गया था. लेकिन बाहर निकला तो रोंगटे खड़े हो गए. 'उस्ताद भगत सिंह' एक जबरदस्त धमाका है. पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि एक प्योर औरा है. हरीश शंकर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह 'मास' फिल्मों के बेताज बादशाह हैं. जब भी वह पीएसपीके के साथ हाथ मिलाते हैं, तो नतीजा हमेशा एक 'ब्लॉकबस्टर' होता है.'
Congratulations on bringing such a powerful vision to life with Ustaad Bhagat Singh. Your storytelling is not just cinema, it’s an experience that stays with us, bringing back vintage memories from Tholiprema , inspires us, and reminds us why stories matter. @harish2you pic.twitter.com/DYN3PynI3W— Kushal Kushi (@Kushi03official) March 18, 2026
#UstaadBhagatSingh— INNOCENT EVIL ⁶𓅓 (@raju_innocentev) March 18, 2026
Done with my show. Climax felt a little prolonged but a very solid 2nd half overall@harish2you scored in every category like Dialouges ,emotion and entertainment 🔥
Pawan Kalyan gave pure vintage fans stuff at so many places in the film
My rating- 3.75/5
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, ''उस्ताद भगत सिंह' के जरिए इतने जबरदस्त विजन को हकीकत बनाने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई. आपकी कहानी कहने का अंदाज सिर्फ सिनेमा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारे साथ रह जाता है. यह हमें 'थोलिप्रेमा' की पुरानी यादें ताजा करवाता है, हमें प्रेरित करता है, और हमें यह याद दिलाता है कि कहानियां क्यों मायने रखती हैं— हरीश.'
Expectations: 0— Vivek (@Vivek14875990) March 19, 2026
Goosebumps: 100 💥🔥
Ustaad Bhagat Singh = Proper mass feast!
Silent entry… thunder exit ⚡🔥
Ustaad Bhagat Singh ROARS!@harish2you 🔥#UstaadhBhagathSingh
एक और यूजर ने लिखा है, 'उम्मीदें: 0... रोंगटे: 100... उस्ताद भगत सिंह = दर्शकों के लिए एक जबरदस्त दावत. साइलेंट एंट्री... थंडर एग्जिट. उस्ताद भगत सिंह की दहाड़.'