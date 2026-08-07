ETV Bharat / entertainment

उषा नाडकर्णी 80 की उम्र में जी रही अकेली, सताता है मौत का ख्याल, बचपन से बुढ़ापे तक ऐसे बिताया एक-एक पल

नाडकर्णी ने अपने निजी जीवन के बारे में बताया कि उनका अपने पति से कई साल पहले तलाक हो गया था. उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है और उन्होंने सालों से उनके परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं.

अनुभवी अभिनेत्री ने बुढ़ापे और मौत के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि अकेले रहने के कारण उन्हें कभी-कभी मौत का ख्याल आता है, लेकिन उन्हें इससे डर नहीं लगता. उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि मौत हर किसी के लिए अलग-अलग होती है और उन्होंने इस रियलिटी को स्वीकार कर लिया है.

उसने याद किया कि शुरुआत में उसे अकेले रहने से डर लगता था और वह बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड से अपने अपार्टमेंट तक साथ चलने के लिए कहती थी. हालांकि, समय के साथ-साथ उसका डर गायब हो गया.

हालिया इंटरव्यू में बात करते हुए, नाडकर्णी ने खुलासा किया कि वह 1987 से अकेले रह रही हैं. उनके बेटे के अब विदेश में बस जाने और उनके भाई-बहनों के अब जीवित न रहने के कारण, वह धीरे-धीरे अकेलेपन में ढल चुकी हैं.

हैदराबाद: मराठी और हिंदी फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली दिग्गज अभिनेत्री उषा नाडकर्णी ने अपनी पर्सनल लाइफ पर शॉकिंग खुलासे किए हैं. बचपन में दुर्व्यवहार से उबरने से लेकर दशकों तक अकेले रहने और मातृत्व के साथ-साथ अपने अभिनय करियर को बैलेंस करने तक, 80 वर्षीय अभिनेत्री ने हाल के और पिछले इंटरव्यू में अपने सफर के बारे में बताया. साथ ही बताया कि उन्होंने लाइफटाइम अवार्ड लेने से क्यों मना कर दिया था.

उन्होंने बताया कि उनका बेटा अपना ज्यादातर बचपन अपनी मां के साथ समय बिताता था, क्योंकि उनकी मां मराठी थिएटर में बिजी रहती थी. पीछे मुड़कर देखते हुए, नाडकर्णी ने बताया कि उनका बेटा आज भी उनसे कहता है कि उन्होंने केवल उसे जन्म दिया है और उसकी असली मां वास्तव में उसकी दादी थीं, जिन्होंने उसके शुरू के सालों के दौरान उसका पालन-पोषण किया था.

याद किया बुरा बचपन

नाडकर्णी ने अपने बचपन के बुरे समय के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बात की है. उन्होंने अपने पिता, जो एक वायुसेना अधिकारी थे, को एक हिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति बताया, जिनका गुस्सा अक्सर परिवार को भयभीत कर देता था.

अभिनेता के अनुसार, घर के छोटे-मोटे मामले, जैसे कि इधर-उधर पड़े अखबार या गलत तरीके से रखी गई स्कूल की किताबें, भी गुस्से के विस्फोट को जन्म दे सकते हैं. उन्होंने एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने अपने भाई को पिटने से बचाने की कोशिश की और पिता द्वारा उन पर खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले एक नुकीले औजार से हमला करने पर उनकी बांह में चोट लग गई. चोट के बावजूद, उन्होंने अगले दिन मंच पर परफॉर्म किया था.

एक्ट्रेस बनने के खिलाफ था परिवार

अभिनेत्री ने कहा कि अभिनय के प्रति उनका जुनून बचपन में ही शुरू हो गया था, लेकिन उस सपने को पूरा करना आसान नहीं था. उन्होंने याद किया कि सबसे पहले अपनी मां से मदद की उम्मीद में अपनी परेशानी साझा की थी, लेकिन उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. नाडकर्णी के अनुसार, उनकी मां ने उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया, जिसके कारण उसे लगभग एक सप्ताह तक एक दोस्त के घर रहना पड़ा और आखिर में वह घर लौटी.

उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक विचारों ने उन्हें अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोका. नाडकर्णी ने बताया कि उन्होंने चौथी कक्षा में पढ़ते समय पहली बार मंच पर परफॉर्मेंस दी थी और 80 की उम्र में भी अभिनय करना जारी रखा है.

लगभग 70 सालों में, उषा नाडकर्णी ने मराठी और हिंदी मनोरंजन जगत की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है. उन्होंने पहले भी स्वीकार किया है कि ऐसे भी दौर आए जब उन्होंने वित्तीय कारणों से प्रोजेक्ट स्वीकार किए, भले ही उन्हें लगता था कि उन्हें वह पेशेवर सम्मान नहीं मिल रहा है जिसकी वे हकदार थीं. इन चुनौतियों के बावजूद, वे फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में सक्रिय रहीं और दृढ़ता और लचीलेपन से भरपूर करियर बनाया. वहीं, एक्ट्रेस ने अभिनय को जारी रखने के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ठुकरा दिया था.