अमेरिका-इजरायल-ईरान वॉर: दुबई में फंसे ये इंडियन सेलेब्स, शेयर किया अपडेट, जानें कैसे हैं हालात
अमेरिका-इजरायल-ईरान वॉर के कारण उड़ानों में बाधा आने से अजीत कुमार, ईशा गुप्ता, नरगिस फाखरी और अन्य भारतीय हस्तियां दुबई में फंस गई हैं.
Published : March 2, 2026 at 1:05 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका-इजरायल-ईरान वॉर के चलते मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कई भारतीय हस्तियां दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य हिस्सों में फंस गई हैं. उड़ानों के रद्द होने, हवाई क्षेत्र बंद होने और सुरक्षा चिंताओं के कारण कई यात्री घर नहीं लौट पा रहे हैं. फंसे हुए लोगों में अजीत कुमार, ईशा गुप्ता, नरगिस फाखरी और कई अन्य शामिल हैं.
अजित कुमार दुबई में फंसे
तमिल सिनेमा के स्टार अजित कुमार रेसिंग अभ्यास के लिए अबू धाबी में थे, जब यह विवाद बढ़ गया. पेशेवर रेसर होने के नाते, अभिनेता अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे. हालांकि, यूएई में उड़ानों के निलंबन के कारण, वह चेन्नई वापस नहीं लौट पाए हैं.
उनके मैनेजर ने पुष्टि की है कि अजित सुरक्षित और स्वस्थ हैं. मिसाइल हमलों और हवाई क्षेत्र बंद होने की खबरें ऑनलाइन फैलने के बाद फैंस चिंतित हो गए थे. लेकिन टीम ने सभी को आश्वस्त किया कि उड़ानें फिर से शुरू होते ही वह घर लौट आएंगे. अजित ने हाल ही में 2025 24 घंटे की दुबई एंड्योरेंस रेस में हिस्सा लिया था और वह अपने फिल्मी करियर और रेसिंग के प्रति अपने जुनून के बीच संतुलन बनाए हुए हैं.
ईशा गुप्ता घर लौटना चाहती हैं
अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी अबू धाबी में फंसी हुई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए अपनी भावनाएं साझा कीं और स्वीकार किया कि स्थिति सुखद नहीं है. साथ ही, उन्होंने यूएई के अधिकारियों की शांतिपूर्वक स्थिति संभालने के लिए प्रशंसा की.
उन्होंने लिखा, 'हवाई अड्डे पर फंसे हर व्यक्ति की देखभाल करने में यूएई सरकार का काम सराहनीय है, भोजन देने से लेकर हवाई अड्डे तक आने-जाने और होटल में ठहरने की व्यवस्था तक, सब कुछ शानदार तरीके से किया गया है. उन्होंने आगे कहा, 'अबू धाबी में स्थिति को जिस कुशलता से संभाला जा रहा है, वह दर्शाता है कि देश कितना शक्तिशाली है और वे कितनी शांति से सभी की रक्षा कर रहे हैं'.
ईशा ने यह भी कहा कि वह बस घर लौटना चाहती हैं. उन्होंने लिखा, 'काश मैं जल्द से जल्द घर वापस जा पाती. इससे पहले उन्होंने फैंस को आश्वस्त करते हुए कहा था, 'हम ठीक हैं, हम सुरक्षित हैं! हालात डरावने और बहुत कठिन हैं. भगवान हमारी रक्षा के लिए मौजूद हैं'.
नरगिस फाखरी चिंता से जूझ रही हैं
अभिनेत्री नरगिस फाखरी ने इस तनावपूर्ण समय में दुबई में रहते हुए अपने भावनात्मक संघर्ष के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिन बेहद तनावपूर्ण रहे हैं. शहर के नजारे की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'यहां दो दिन बेहद मुश्किल भरे रहे हैं'.
एक अन्य पोस्ट में, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा, 'हां वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि, उन्होंने अपने डर के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने साझा किया, 'चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता और भय की यह भावना बनी रहती है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है. नींद भी नहीं आती, दिमाग हमेशा सतर्क रहता है।. बहुत रात हो गई है और मैं पूरी तरह जाग रही हूं'.
सोनल चौहान ने फैंस को किया आश्वस्त
अभिनेत्री सोनल चौहान ने भी खुलासा किया कि वह दुबई में फंसी हुई हैं. पहले तो उन्होंने भारत लौटने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संपर्क किया. बाद में उन्होंने एक शांत अपडेट साझा किया.
'मुझे मैसेज करने और मेरा हालचाल पूछने वाले सभी लोगों को धन्यवाद… मैं सुरक्षित हूं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अधिकारी सभी की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'घबराने की कोई बात नहीं है. यकीनन, दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है… स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है'.
सुभाषश्री गांगुली अपने बेटे के साथ फंसी हुई हैं
बंगाली अभिनेत्री सुभाश्री गांगुली भी अपने छोटे बेटे के साथ दुबई में फंसी हुई हैं. उनके पति, फिल्म निर्माता राज चक्रवर्ती ने पुष्टि की है कि वे एक होटल में सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि परिवार चिंतित है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू हो जाएंगी.
विष्णु मंचू ने शेयर किया डरावना एक्सपीरियंस
तेलुगु अभिनेता विष्णु मंचू ने आसमान में रोशनी की लकीरों का एक वीडियो साझा किया, जिसे मिसाइलों द्वारा मिसाइलों को रोकने का संकेत माना जा रहा है. उन्होंने लिखा, 'आज रात परिवार से मिलने दुबई में हूं. आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं. तेज धमाकों से हमारा घर हिल गया और छोटी आयरा डर गई. शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. किसी भी बच्चे को अपने घर के ऊपर युद्ध की आवाज सुनते हुए बड़ा नहीं होना चाहिए'.
अन्य लोग फंसे हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं
टेलीविजन अभिनेत्री एरिका फर्नांडेस, जो 2023 में दुबई चली गईं, ने कहा, 'इंटरसेप्शन की आवाजें रियल हैं, और वे परेशान करने वाली हैं... यह डरावना है'. बिग बॉस 9 के मशहूर कपल रोशेल राव और कीथ सेक्वेरा ने भी बताया कि वे फंसे हुए हैं लेकिन सुरक्षित हैं. टेलीविजन अभिनेता रोहन गंडोत्रा अपने फैंस को लगातार अपडेट दे रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है'.
संघर्ष के बारे में
अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरानी सैन्य ठिकानों पर किए गए भीषण हमलों के बाद संकट शुरू हुआ. जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित खाड़ी के कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए. हालांकि कई मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन दुबई के कुछ हिस्सों में मलबा और धुआं देखा गया.
दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों पर परिचालन निलंबित कर दिया गया और एयरलाइनों ने उड़ानें रोक दीं, जिससे हजारों लोग फंसे रह गए. सरकारों ने स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी की है.