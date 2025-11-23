मसूरी में पूरा हुआ एक्टर टॉम ऑल्टर का सपना, अल्ट्रा मैराथन में दौड़े दिग्गज एथलीट

ETV Bharat / entertainment

मसूरी में 50 किमी अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई. जिसमें देश-विदेश से 411 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

ULTRA MARATHON IN MUSSOORIE
मसूरी में अल्ट्रा मैराथन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : November 23, 2025 at 10:32 AM IST

मसूरी(उत्तराखंड): इंडियन एक्टर टॉम ऑल्टर मसूरी को एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में देखना चाहते थे. वे यहां मैराथन, अल्ट्रा मैराथन करवाना चाहते थे. टॉम ऑल्टर ये सपना उनकी मौत के 8 साल बाद पूरा हुआ. 23 नवंबर को मसूरी में 50 किमी अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें 400 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिया. इस अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ टॉम ऑल्टर के बेटे जिमी ऑल्टर, अपर सचिव पर्यटन आईएएस अभिषेक रोहिल्ला, मसूरी एसडीएम राहुल आनंद, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ने किया.

टॉम अल्टर, ने मसूरी को अपना घर और अपनी रूह का ठिकाना कहा था. वे हर साल यहां आते थे. वे कोशिश करते थे कि मसूरी में एक दिन फुल मैराथन आयोजित हो. वे अक्सर कहते थे मसूरी की वादियों में दौड़ने जैसा मज़ा दुनिया में कहीं नहीं है. उनका यह सपना आज पूरा हो गया है. आज मसूरी में फुल मैराथन नहीं, बल्कि 50 किमी अल्ट्रा मैराथन आयोजित की जा रही है. जिसमें देश-विदेश से 411 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

मसूरी में अल्ट्रा मैराथन (ETV Bharat)

होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी इस आयोजन के मूल प्रेरक हैं. उन्होंने बताया पीकु स्पोर्ट्स और फ़र्न ब्रेंटवुड के सहयोग से टॉम ऑल्टर अकसर मुझसे कहा करते थे कि मसूरी में फुल मैराथन होनी चाहिए. वे यहां की खूबसूरती, लोगों और खेल संस्कृति से दिल से जुड़े थे. आज उसी सपने को हम सब मिलकर पूरा कर रहे हैं. संदीप साहनी और मसूरी के अन्य खेल प्रेमियों ने इस मैराथन को सिर्फ एक खेल आयोजन तक सीमित नहीं रखा इसे मसूरी की विंटर लाइन, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के उत्थान से भी जोड़ा है. उनके बनाए मैडल्स तक में विंटर लाइन की झलक दी गई है. जिससे मसूरी की पहचान दुनिया तक पहुंच सके.

ULTRA MARATHON IN MUSSOORIE
मसूरी में अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ (ETV Bharat)

अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ने कहा यह आयोजन टॉम ऑल्टर की याद को समर्पित है. उन्होंने कहा यह अल्ट्रा मैराथन सिर्फ खेल नहीं, बल्कि शीतकालीन पर्यटन को नई उड़ान देने का बड़ा प्रयास है. ऐसे आयोजन बार-बार हों तो पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलता है. यह फिट इंडिया मिशन को भी मजबूत करेगा. सरकार शीतकालीन पर्यटन को लेकर पिथौरागढ़, आदि कैलाश और चारधाम क्षेत्रों में भी इसी तरह के आयोजन बढ़ा रही है. मसूरी में आने वाले दिनों में विंटर लाइन कार्निवाल भी बड़ी धूमधाम से आयोजित होगा.

ULTRA MARATHON IN MUSSOORIE
अल्ट्रा मैराथन में टॉम ऑल्टर के बेटे (ETV Bharat)

भावुक हुये टॉम ऑल्टर के बेटे: अपने पिता की याद में आयोजित इस अल्ट्रा मैराथन को देखकर जिमी अल्टर भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि हमारा परिवार हमेशा से मसूरी और उत्तराखंड से जुड़ा रहा है. आज पापा का सपना पूरा होते देख हम बेहद खुश हैं. मसूरी और सरकार दोनों का इसके लिए हम दिल से आभार करते हैं.

पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया यह आयोजन मसूरी के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि टॉम ऑल्टर की स्मृति में आयोजित यह मैराथन मसूरी की खेल क्षमताओं को नई पहचान देगी. विंटर लाइन कार्निवाल के साथ इस आयोजन को जोड़ने की योजना है. हम मसूरी में एक आधुनिक इनडोर स्टेडियम बनाने की दिशा में भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

ULTRA MARATHON IN MUSSOORIE
अल्ट्रा मैराथन में 411 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया (ETV Bharat)

उत्तराखंड होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया देश विदेश से 411 धावकों की भागीदारी यह साबित करती है कि मसूरी विश्वस्तर की मैराथन का केंद्र बनने की क्षमता रखता है. प्रतिभागियों को दिए गए मेडल विंटर लाइन थीम पर आधारित हैं, जो मसूरी की अनोखी पहचान को दर्शाते हैं. यह आयोजन खेल ही नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा. मिसेज ग्लोब अनुराधा गर्ग, जिन्होंने खुद अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया. वह बोलीं मसूरी की ताजी हवा, शांत माहौल और सुबह की धूप दौड़ने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती. हर व्यक्ति अपने दिन में से एक घंटा अपनी फिटनेस के लिए जरूर निकालना चाहिए. मैं अपने ब्लॉग के जरिए भी लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करती रहती हूं.

ULTRA MARATHON IN MUSSOORIE
अल्ट्रा मैराथन में दौड़ते युवा (ETV Bharat)

सुबह 5ः30 बजे शुरू हुई मैराथन: 23 नवंबर की सुबह 5ः30 बजे इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ हुआ. इस बार सिर्फ अल्ट्रा मैराथन ही नहीं, बल्कि 42.2 किमी फुल मैराथन,21.1 किमी हाफ मैराथन,10 किमी दौड़,5 किमी रेस भी आयोजित की गई. इसमें महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रही. 120 से अधिक महिला धावक इस चुनौतीपूर्ण मैराथन में उतरी. कई नामचीन हस्तियों और जानी-मानी महिलाएं उषा पालीवाल 50 किमी, रेखा रावत, अल्मोड़ा 42.5 किमी, आइएएस सोनल गोयल हाफ मैराथन, प्रमिला बेल हाफ मैराथन, मिससे ग्लोव अनुराधा 5 किमी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी 5 किमी दौड़ में भागी.

Last Updated : November 23, 2025 at 10:32 AM IST

मसूरी में अल्ट्रा मैराथन
टॉम ऑल्टर का मैराथन का सपना
मसूरी में पूरा टॉम ऑल्टर का सपना
ULTRA MARATHON IN MUSSOORIE

