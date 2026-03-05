ETV Bharat / entertainment

UK 07 Rider अनुराग डोभाल के वीडियो से मचा हड़कंप, एक्शन में आई पुलिस, जानिये पूरा मामला

देहरादून: उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल UK07 ने सोशल मीडिया पर इमोशनल वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो को यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने अपना आखिरी वीडियो बताया. उन्होंने इस वीडियो में अपने घरवालों पर गंभीर आरोप लगाये. इसके साथ ही उन्होंने मानसिक प्रताड़ना के चलते कई बार सुसाइड का प्रयास करने की बात कही. यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने इस वीडियो में कई खुलासे किये.

बीते एक साल तक उत्तराखंड के मशहूर यूट्यूबर बाइकर अनुराग डोभाल अपने सोशल मीडिया पर “The UK07 Rider” नाम से युवा दिलों की धड़कन थे. उनका करियर पीक पर था. वे हाल ही में बिग बॉस सीजन 17 से भी लौट कर वापस आये. जिसके बाद यह समय उनके करियर का शिखर पर था, फिर अचानक से पिछले कुछ महीनों से अनुराग सोशल मीडिया से गायब थे. अब अचानक सोशल मीडिया पर उनका वीडियो आया है. उनके इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है.



अनुराग डोभाल की हाल में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वायरल वीडियो में वो बात करते हुए वह कई बार रो पड़े. सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट में उन्होंने कहा इंसान जीवन में पैसे चाहे कितने भी कमा ले लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसे खुशियां भी मिले. उन्होंने कहा फेमस होना और स्टारडम होना इतना ही अच्छा है उतना ही बड़ा अभिशाप भी है.

उन्होंने अपने वीडियो में अपने कुछ हाल के पारिवारिक रिश्तों में आए परेशानियों का ख़ुलासा किया. उन्होंने बताया उन्हें किस तरह से अपने ही घर में अपनों से ही दुख मिला है. उन्होंने अपने परिवार के लोगों पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा उन्हें उनकी पसंद की शादी से रोका जा रहा था. इस मामले पर लगातार उनको पारिवार की ओर से टॉर्चर किया जा रहा था. यही नहीं उन्होंने इस वीडियो को अपना आख़िरी वीडियो बताया. कई बार उन्होंने वीडियो में कहा कि वह अब नहीं रहेंगे.

सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अनुराग डोभाल के करीबी दोस्त बताते हैं कि वह पिछले कुछ समय से बेहद परेशान चल रहे थे. मानसिक रूप से भी वो काफ़ी परेशान थे. वहीं आज उनकी ये परेशानी जगजाहिर हो गई है.

उत्तराखंड के डोईवाला निवासी यूट्यूबर्स बाइकर्स के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फैन्स मौजूद हैं. एक युवा वर्ग का बड़ा तबक़ा उन्हें फॉलो करता है. हाल ही में “big boss 17” सीजन से आने के बाद उनके फॉलोअर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई. उनके इंस्टाग्राम पर 6.9 मिलियन और यूट्यूब पर 7.82 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. फेसबुक पर भी 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं.