तमन्ना भाटिया और विनीत शर्मा ने लगाई महाकाल के दरबार में हाजिरी, नंदी के कान में कही दिल की बात
उज्जैन में फिल्मी हस्तियों के पंहुचने का सिलसिला जारी, तमन्ना भाटिया और विनीत शर्मा ने किए भगवान महाकाल के दर्शन. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:32 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 12:02 PM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में देश की जानी मानी फिल्मी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी सिलसिले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और एक्टर विनीत शर्मा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान एक्टर्स नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखे. सभी ने नंदी के कान में अपनी मनोकामना बताई. मंदिर समिति की ओर से अभिनेता और अभिनेत्रियों का स्वागत किया गया.
मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया कि, ''अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बॉलीवुड की चार प्रसिद्ध हस्तियों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. शनिवार 3 अक्टूबर को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और फिल्म अभिनेता विनीत शर्मा ने तड़के सुबह आयोजित प्रातः कालीन भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल के दर्शन किए. सभी हस्तियों का मंदिर समिति की और से स्वागत सत्कार किया गया. सभी हस्तियों ने मंदिर में तस्वीरें क्लिक करवाई, नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की, चौखट से माथा टेक भगवन का आशीर्वाद लिया.
बाबा के दर्शन कर बहुत आनंद आया: तमन्ना
अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बताया कि, ''महाकाल मंदिर आकर बहुत अच्छा लगा. सुबह जो भस्म आरती होती है उसके दर्शन करने का मौका मिला. मैं अपनी फैमिली की साथ आई हूं, मेरी मां को भी बाबा के दर्शन कर बहुत आनंद आया. यह देखकर अच्छा लगा कि यहां जितने भी भक्त आ रहे हैं सबको दर्शन लाभ मिल रहा है. मंदिर का अरेंजमेंट भी काफी अच्छा है.''
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जानिए किसने कब किये दर्शन
आशीष फलवाड़िया ने यह भी बताया, ''31 अक्टूबर 2026 को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विनीत शर्मा और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी की प्रातः कालीन भस्म आरती में दर्शन लाभ लिए. 28 अक्टूबर 2026 को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन लाभ लिए. 26 अक्टूबर 2026 को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन लाभ लिए. इस बीच प्रसिद्ध कथावाचक इन्द्रेश कुमार, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के भी दर्शन का क्रम बना रहा.''
धार्मिक पर्यटन का बढ़ता आकर्षण
एक सप्ताह में बॉलीवुड की चार चर्चित हस्तियों का उज्जैन पहुंचाना महाकाल मंदिर की देशभर में बढ़ती लोकप्रियता और धार्मिक पर्यटन के आकर्षण को भी दर्शाता है. भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ फिल्म खेल और अन्य क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां भी उज्जैन पहुंचती रहती हैं. श्री महाकाल मंदिर की प्रसिद्धि अब देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रही है.