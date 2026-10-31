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तमन्ना भाटिया और विनीत शर्मा ने लगाई महाकाल के दरबार में हाजिरी, नंदी के कान में कही दिल की बात

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन ( ETV Bharat )

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में देश की जानी मानी फिल्मी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी सिलसिले में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और एक्टर विनीत शर्मा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान एक्टर्स नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखे. सभी ने नंदी के कान में अपनी मनोकामना बताई. मंदिर समिति की ओर से अभिनेता और अभिनेत्रियों का स्वागत किया गया.

मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया कि, ''अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बॉलीवुड की चार प्रसिद्ध हस्तियों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. शनिवार 3 अक्टूबर को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और फिल्म अभिनेता विनीत शर्मा ने तड़के सुबह आयोजित प्रातः कालीन भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल के दर्शन किए. सभी हस्तियों का मंदिर समिति की और से स्वागत सत्कार किया गया. सभी हस्तियों ने मंदिर में तस्वीरें क्लिक करवाई, नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की, चौखट से माथा टेक भगवन का आशीर्वाद लिया.