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अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ ने बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद, डिंपल कपाड़िया ने भी मांगी मुराद

उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया. नंदी हाल से की पूजा-अर्चना.

UJJAIN BABA MAHAKAL
भस्म आरती में शामिल हुए अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:56 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना उज्जैन पहुंचते हैं. श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहता है. इसमें फिल्म अभिनेताओं, नेता समेत विदेशी मेहमानों लगातार भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. बुधवार को एक बार फिर यहां फिल्मी हस्तियां पहुंची. प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया पहुंचे.

भस्म आरती में शामिल हुए अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया

बाबा महाकाल की अल सुबह होने वाली भस्म आरती में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया पहुंचे. ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर पर अभिनेताओं ने माथा टेका और पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया.

बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया (ETV Bharat)

महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे की जाती है. यह आरती अत्यंत दिव्य और अनूठे तरीके से की जाती है. यहां होने वाली यह इकलौती ऐसी आरती है जिसमें बाबा महाकाल का श्रृंगार पवित्र भस्म से किया जाता है. यह आरती दो घंटे तक चलती है और इसमें भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं.

नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन कर की पूजा पाठ

फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने बाबा महाकाल के चौखट पर सबसे पहले माथा टेका. इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर पूजन अर्चन किया. नंदी जी के कान से तीनों अभिनेताओं ने अपनी मुराद बाबा महाकाल तक पहुंचाई. ऐसी मान्यता है कि नंदी जी के कान में अपनी मुराद बताने पर जल्दी पूरी हो जाती है. इसके बाद तीनों अभिनेताओं ने कुछ देर के लिए नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया और बाबा की भक्ति में लीन नजर आए.

BABA MAHAKAL BHASMA AARTI
नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन कर की पूजा पाठ (ETV Bharat)

'हमारा देश हमेशा अव्वल रहे'

बाबा महाकाल के दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि पूरे देश के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए कामना की है. बस बाबा महाकाल से यही कामना की है कि हमारा देश हमेशा अव्वल रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे.

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पूजा अर्चना के बाद अभिनेताओं का हुआ सम्मान (ETV Bharat)

शॉल ओढ़ाकर अभिनेताओं का हुआ सम्मान

अभिनेताओं के दर्शन के बाद मंदिर परंपरा के अनुसार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एस एन सोनी ने अक्षय कुमार , टाइगर श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया का स्वागत और सत्कार किया. उन्हें बाबा महाकाल का शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया गया.

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