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बुलावा होता है तभी यहां कोई आता है, बाबा महाकाल के दरबार में बोलीं तमन्ना भाटिया, भस्म आरती देख अभिभूत

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, बाबा का दर्शन कर लिया आशीर्वाद, नंदी हॉल में बैठकर देखी भस्म आरती.

Actress Tamanna Bhatia worshiped Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple
श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Source: Mahakaleshwar Temple Administration)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:28 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ देश की कई जानी-मानी हस्तियां भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचती हैं. इसमे अभिनेता, अभिनेत्रियां, राजनेता, क्रिकेटर और कई वीआईपी हस्तियां बाबा के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं. इसी कड़ी में मंगलवार तड़के विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी शामिल हुईं.

विधि-विधान से बाबा महाकाल के किये दर्शन

मंदिर पहुंचने पर तमन्ना भाटिया ने विधि-विधान से बाबा महाकाल के दर्शन किए और नंदी हॉल में बैठकर श्रद्धा और भक्ति के साथ भस्म आरती देखी. बाबा महाकाल के प्रति उनकी आस्था साफ नजर आई, जहां उन्होंने कुछ समय मंदिर परिसर में बिताकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया.

तमन्ना भाटिया नन्दीहाल में लोगों के बीच बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में लीन नजर आईं. वह बाबा महाकाल का जाप करते हुए भी दिखाई दे रही थीं. सुबह तड़के 2 बजे लगभग बाबा के पट खोले गये जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमे पुजारियों ने गर्भग्रह में स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया. फिर हरिओम जल अर्पित किया गया. पूजन पाठ के बाद बाबा का आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया. इसके बाद कपूर आरती हुई व भगवान भस्म रमाई गई.

दो घंटे भस्म आरती में बैठीं तमन्ना भाटिया

फिल्म अभिनेत्री भाटिया नंदी हाल में नंदी जी के समीप बैठकर भस्म आरती में करीब 2 घण्टे बैठी रहीं. आरती पूर्ण होने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किया. इसके बाद पुजारी के माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. पुजारियों ने उन्हें तिलक भी लगाया वह नन्दी जी के कान में अपनी मनोकामना बोली. साथ ही महाकाल कुंड के पास फोटो भी खिंचवाई गई, जिन्हें मंदिर प्रशासन ने बाद में जारी किया.

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अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बताया कि "बहुत अच्छा लगा यहां आ कर, बुलावा आता है जब ही कोई यहां आ पाता है. आज जो भस्मार्ती देखने का मौका मिला सबके साथ, इतना अच्छा लगा में शब्द में बयां नहीं कर सकती हूं, क्या महसूस होता है. बहुत सारी एनर्जी फील होती है. बैठकर यह अनुभव करना यह बहुत बड़ी बात है. आरती के वह दो घण्टे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, यहां एक साथ बैठते हैं यह खास बात है. ऐसा अन्य कोई मन्दिर में नहीं होता है, जो आरती को बैठकर महसूस कर सकें. इस जगह इतनी ऊर्जा है ऐसी जगह को ऐसे एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे मिला, बहुत ही सौभाग्य की बात है. मैं बहुत ही आनंदित हूं".

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