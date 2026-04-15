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उत्तराखंड फिल्म इडस्ट्री से जुड़े लोगों का छलका दर्द, बोर्ड गठन करने की रखी मांग

उफतारा के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड फिल्म बोर्ड गठन करने की रखी मांग, बोले- उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 का नहीं मिल पा रहा लाभ

UTTARAKHAND FILM TELEVISION AND RADIO ASSOCIATION
मसूरी में उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन के पदाधिकारी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 3:42 PM IST

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मसूरी: उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता लगातार यहां का रुख करते हैं. पहाड़ की विहंगम नजारे, सुंदर वादियां, नदियां और झरने, हरे भरे जंगल के साथ खूबसूरत नजारे हमेशा से ही फिल्म जगत से जुड़े लोगों को आकर्षित करती हैं. जिसकी वजह से उत्तराखंड एक बेस्ट फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बन जाता है, लेकिन उफतारा यानी उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन (UFTARA) खासा निराश है.

उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का छलका दर्द: मसूरी में उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उफतारा के केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप भंडारी और महामंत्री कांता प्रसाद ने कहा कि फिल्म बोर्ड के गठन में देरी से पूरी इंडस्ट्री संकट में है. जिससे कलाकार, निर्माता और निर्देशक परेशान है.

उत्तराखंड फिल्म इडस्ट्री से जुड़े लोगों का छलका दर्द (वीडियो- ETV Bharat)

उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 का नहीं मिल पा रहा लाभ: एसोसिएशन का कहना है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 तो बनाई है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा. इसका सीधा असर कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों पर पड़ रहा है, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

सब्सिडी और पुरस्कार अटके: एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं को मिलने वाली 50 फीसदी सब्सिडी नहीं मिल रही है. पिछले 10 सालों से पुरस्कार राशि (करीब 50 लाख रुपए) का वितरण लंबित है, इससे कलाकारों का मनोबल लगातार गिर रहा है.

Film Shooting in Uttarakhand
पौड़ी में फिल्म शूटिंग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

सिनेमा हॉल में नहीं मिलती जगह: प्रदीप भंडारी और कांता प्रसाद ने कहा कि जब भी कोई क्षेत्रीय फिल्म रिलीज होती है, तो उन्हें बड़े सिनेमा हॉल में स्क्रीन ही नहीं देते. जिससे फिल्में दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पाती है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार बाहरी (बॉलीवुड) फिल्मों को ज्यादा सुविधा और सब्सिडी दे रही है. जबकि, स्थानीय कलाकार और निर्माता उपेक्षा का शिकार हैं.

पड़ोसी राज्यों से पिछड़ रहा उत्तराखंड: उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में फिल्म उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में यह बंद होने की कगार पर है.

Film Shooting in Uttarakhand
वेब सीरीज काफल की शूटिंग में सीएम धामी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में फिल्म बोर्ड गठन की उठी मांग: एसोसिएशन ने सरकार से मांग की जल्द से जल्द फिल्म बोर्ड का गठन किया जाए. इसमें फिल्म उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए. लंबित सब्सिडी और पुरस्कार राशि तत्काल जारी की जाए. उनका कहना है कि फिल्म बोर्ड बनने से ही नीतियों का सही क्रियान्वयन हो सकेगा और स्थानीय फिल्म इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी.

बता दें कि उत्तराखंड में 'उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद' गठित है. जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी हैं. अब उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन ने 'उत्तराखंड फिल्म बोर्ड' का जल्द गठन करने की मांग उठाई है.

Film Shooting in Uttarakhand
लाइट-कैमरा-एक्शन (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड एक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में फिल्म निर्माता की पसंदीदा जगहों में से एक है. यही वजह है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' का अवॉर्ड भी मिल चुका हैं. यहां कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी हैं.

Uttarakhand Film Television And Radio Association
उत्तराखंड फिल्म, टेलीविजन एवं रेडियो एसोसिएशन के पदाधिकारी (फोटो- ETV Bharat)

लगातार बढ़ते रुझानों को देखते हुए धामी कैबिनेट ने 3 फरवरी 2024 को 'उत्तराखंड फिल्म नीति 2024' को मंजूरी दी. ताकि, उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के लिए आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा एवं लोकेशन उपलब्ध करवाई जा सके.

सरकार का कहना था कि ये नीति फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में शूटिंग के लिए आकर्षित करेंगी. क्योंकि, इस नीति के तहत उत्तराखंड में शूट होने वाली सभी फिल्मों को भारी भरकम सब्सिडी दी जाएगी. इस नीति में ये व्यवस्था भी की गई थी कि सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी जाए.

Film Shooting in Uttarakhand
'हिन्दुत्व' फिल्म मुहूर्त शॉट देते तत्काली सीएम त्रिवेंद्र रावत (फाइल फोटो- ETV Bharat)

ताकि, उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग करने आ रहे निर्देशक और अभिनेताओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. इससे उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए एक हब के रूप में उभरेगा. इसके अलावा इस नीति का मकसद उत्तराखंड में शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्म निर्माण व प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्व को बढ़ाने और क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना था.

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