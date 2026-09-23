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'Udta Teer' Trailer: पाकिस्तानी जासूस बना हिंदुस्तानी देशभक्त, हंस-हंसकर लोटपोट कर देगी आयुष्मान खुराना-सारा की फिल्म का ट्रेलर

'उड़ता तीर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें आयुष्मान खुराना ने बिलाल अहमद का किरदार निभाया है, जो भारत की जासूसी करने आता है.

Udta Teer
'उड़ता तीर' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी स्पाई कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार है. बुधवार, 23 सितंबर को फिल्म का मजेदार ट्रेलर जारी किया गया है. यह फिल्म कॉमेडी, एक्शन और जासूसी का एक मजेदार मिश्रण होने का वादा करती है, जिसमें आयुष्मान का किरदार एक मिशन में फंस जाता है.

धर्मा प्रोडक्शन ने 23 सितंबर को उड़ता तीर का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'पेश है जबरदस्त कॉमेडी. ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी. तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मिशन एक रोलरकोस्टर राइड जैसा है.'

'उड़ता तीर' का ट्रेलर
'उड़ता तीर' के ट्रेलर की शुरुआत पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिस से होता है. वॉयज ओवर में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हिंदुस्तानी एक के एक जासूस पाकिस्तान में भेज रहा है. लेकिन अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान में अपना जासूस भेजेगा. 3 मिनट 18 सेकंड के इस ट्रेलर में आयुष्मान खुराना को बिलाल अहमद के तौर पर दिखाया गया है, जो एक पाकिस्तानी जासूस है और उसे एक मिशन पर भारत भेजा जाता है. लेकिन, एक धमाके में बिलाल की याददाश्त चली जाती है और कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है. अपनी पहचान को लेकर उलझन में रहने के बाद, आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वह एक भारतीय है.

ट्रेलर में सारा अली खान की एक छोटी सी झलक दिखती है, जिसमें वह बिलाल को उसके अतीत के बारे में बताती नजर आती हैं. वह उसे बताती हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उसके माता-पिता की हत्या कर दी थी, जिसमें वे शहीद हो गए थे. इसी वजह से बाद में वह काउंटर टेररिज्म स्क्वाड में शामिल हो गया.

जब बिलाल अपने अतीत को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो कहानी में एक नया मोड़ आता है. वह अपनी नई पहचान को अपनाता है और भारत की रक्षा करने का वादा करता है. उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसने आखिरकार अपने जीवन का असली मकसद समझ लिया है.

'उड़ता तीर' के बारे में
आकाश ए कौशिक की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'उड़ता तीर' में आयुष्मान और सारा के अलावा राहुल बोस, राम कपूर, सुहैल नैय्यर, गुलशन ग्रोवर, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद, सुप्रिया पिलगांवकर और स्मिता तांबे सहित कई शानदार कलाकार शामिल हैं. इस फिल्म में दिवंगत एक्टर मुकुल देव भी हैं, जिनका निधन 23 मई, 2025 को हुआ था. 'उड़ता तीर' में उनकी मौजूदगी इस आने वाली फिल्म को खास बनाती है. फिलहाल उड़ता तीर 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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