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Udta Teer Box Office Collection: पहले ही दिन टाय-टाय फिस हुई आयुष्मान-सारा की फिल्म, क्या 'पति पत्नी और वो दो' को दे पाएगी मात?

'उड़ता तीर' ( Poster )

हैदराबाद: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपनी दूसरी फिल्म 'उड़ता तीर' के साथ सिनेमाघरों में वापसी किए है. यह एक स्पाई कॉमेडी फिल्म है और इसे आकाश कौशिक डायरेक्ट कर रहे हैं. यह इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. यह फिल्म आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंड डे भी ठंडी रही.

'उड़ता तीर' की कहानी एक पाकिस्तानी एजेंट बिलाल अहमद (आयुष्मान खुराना द्वारा अभिनीत) के इर्द-गिर्द घूमती है.उसे एक गुप्त मिशन पर भारत भेजा गया था, लेकिन एक बड़े हादसे में उसकी याददाश्त चली जाती है और वह अपनी पहचान भूल जाता है.इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि वह एक देशभक्त भारतीय अधिकारी है.'उड़ता तीर' काफी चर्चा के बीच रिलीज हुई है, इसलिए अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी.