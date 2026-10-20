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रिलीज से पहले 'उड़ता तीर' को लगा झटका, पड़ोसी देश में बैन हुई आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की फिल्म

'उड़ता तीर' ( Poster )

हैदराबाद: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आने वाली फिल्म 'उड़ता तीर' को रिलीज से पहले बड़ा झटका लगा है. नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे वहां दिखाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. नतीजतन, फिलहाल नेपाल में इस फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी. यह फैसला नेपाल के केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म की समीक्षा किए जाने के बाद लिया गया है, जिसमें पाया गया कि फिल्म का कंटेंट देश के सिनेमा कानून के तहत तय की गई पाबंदियों के दायरे में आता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के ऑडियो-विजुअल और प्रसारण विभाग ने एक पत्र जारी किया, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने नेपाली कैलेंडर के अनुसार आश्विन 19, 2083 को फिल्म की जांच की.

समीक्षा के दौरान, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म के निर्माण में राष्ट्रीय सिनेमा (निर्माण, प्रदर्शन और वितरण) अधिनियम, 2026' की धारा 8(3) का उल्लंघन किया गया है. अपने निष्कर्षों के आधार पर, मंत्रालय ने देश में फिल्म को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है. इसके बाद मंत्रालय ने काठमांडू के आलोकनगर स्थित नेशनल सिनेमा ग्रुप नेपाल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा.