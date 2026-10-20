रिलीज से पहले 'उड़ता तीर' को लगा झटका, पड़ोसी देश में बैन हुई आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की फिल्म
रिलीज से पहले 'उड़ता तीर' के मेकर्स को झटका लगा है. आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की यह फिल्म एक पड़ोसी देश में नहीं रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 1:41 PM IST
हैदराबाद: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आने वाली फिल्म 'उड़ता तीर' को रिलीज से पहले बड़ा झटका लगा है. नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे वहां दिखाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. नतीजतन, फिलहाल नेपाल में इस फिल्म की सार्वजनिक स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी. यह फैसला नेपाल के केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म की समीक्षा किए जाने के बाद लिया गया है, जिसमें पाया गया कि फिल्म का कंटेंट देश के सिनेमा कानून के तहत तय की गई पाबंदियों के दायरे में आता है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के ऑडियो-विजुअल और प्रसारण विभाग ने एक पत्र जारी किया, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने नेपाली कैलेंडर के अनुसार आश्विन 19, 2083 को फिल्म की जांच की.
समीक्षा के दौरान, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म के निर्माण में राष्ट्रीय सिनेमा (निर्माण, प्रदर्शन और वितरण) अधिनियम, 2026' की धारा 8(3) का उल्लंघन किया गया है. अपने निष्कर्षों के आधार पर, मंत्रालय ने देश में फिल्म को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है. इसके बाद मंत्रालय ने काठमांडू के आलोकनगर स्थित नेशनल सिनेमा ग्रुप नेपाल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा.
नेपाली कैलेंडर के अनुसार 2083-06-30 तारीख वाले इस पत्र पर शाखा अधिकारी विशाल भंडारी के हस्ताक्षर हैं और इसका विषय है - सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति के संबंध में. इस सूचना में कंपनी को बताया गया है कि नेपाल में इस फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
इस फैसले के आधार के तौर पर कानून की धारा 8(3) का हवाला दिया गया है, और यह दोहराया गया है कि सेंसर बोर्ड के अनुसार, फिल्म के निर्माण में इन नियमों का पालन नहीं किया गया था.गौरतलब है कि अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किस वजह से लिया गया, या फिल्म के किस सीन ने नियमों का उल्लंघन किया है.
'उड़ता तीर' एक जासूसी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें आयुष्मान खुराना एक भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म से आकाश ए. कौशिक बतौर निर्देशक अपनी शुरुआत कर रहे हैं. 'उड़ता तीर' में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, राहुल बोस, राम कपूर, सुहेल नय्यर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद, सुप्रिया पिलगांवकर और स्मिता तांबे अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.